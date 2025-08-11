Hírlevél

Rendkívüli

Újabb elképesztő fordulat Trump oroszországi látogatása körül!

Dua Lipa

Dua Lipa szexi fotóitól olvadoznak a rajongók

Az énekesnő a nyaralásáról osztott meg néhány képet a követőivel. Dua Lipa elvarázsolta a rajongóit.
Dua Lipa gyakran kápráztatja el több mint 88 milliós követőtáborát lélegzetelállító képekkel. Legutóbb posztjában egy kivágott, hófehér ruhában látható. A csinos énekesnő most sem okozott csalódást. A nyaralásáról osztott meg fotókat az Instagram-oldalán, amelyek között találni bikinis képeket is. A látvány magáért beszél...

Dua Lipa, albán énekesnő, DuaLipa, galéria, összeállítás, 2025.06.24.
Dua Lipa szexi képei szó szerint felrobbantják az internetet.
Fotó: Northfoto/Social media via Bestimage / Northfoto/Social media via Bestimage

 

Dua Lipa 30. születésnapjára készül

A díva jövő hét pénteken (augusztus 22.) lesz 30 éves. A rajongók nem győznek betelni Dua Lipa szépségével, záporoznak a dicsérő kommentek.

Dua Lipa
Fotó: Instagram

Örökké fiatal 

- jegyezte meg az egyik hozzászóló.

Az élet megy tovább 

- fogalmazott viccesen egy másik követő.

Annyira dögös

 - írta egy harmadik rajongó. Az Origo korábban is írt Dua Lipáról.

 

