Dua Lipa szexi fotóitól olvadoznak a rajongók

Dua Lipa gyakran kápráztatja el több mint 88 milliós követőtáborát lélegzetelállító képekkel. Legutóbb posztjában egy kivágott, hófehér ruhában látható. A csinos énekesnő most sem okozott csalódást. A nyaralásáról osztott meg fotókat az Instagram-oldalán, amelyek között találni bikinis képeket is. A látvány magáért beszél...

Fotó: Northfoto/Social media via Bestimage / Northfoto/Social media via Bestimage

Dua Lipa 30. születésnapjára készül

A díva jövő hét pénteken (augusztus 22.) lesz 30 éves. A rajongók nem győznek betelni Dua Lipa szépségével, záporoznak a dicsérő kommentek.

Fotó: Instagram

Örökké fiatal

- jegyezte meg az egyik hozzászóló.

Az élet megy tovább

- fogalmazott viccesen egy másik követő.

Annyira dögös

- írta egy harmadik rajongó. Az Origo korábban is írt Dua Lipáról.