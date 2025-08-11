Dua Lipa szexi fotóitól olvadoznak a rajongók

Dua Lipa gyakran kápráztatja el több mint 88 milliós követőtáborát lélegzetelállító képekkel. Legutóbb posztjában egy kivágott, hófehér ruhában látható. A csinos énekesnő most sem okozott csalódást. A nyaralásáról osztott meg fotókat az Instagram-oldalán, amelyek között találni bikinis képeket is. A látvány magáért beszél...
A díva jövő hét pénteken (augusztus 22.) lesz 30 éves. A rajongók nem győznek betelni Dua Lipa szépségével, záporoznak a dicsérő kommentek.
Örökké fiatal
- jegyezte meg az egyik hozzászóló.
Az élet megy tovább
- fogalmazott viccesen egy másik követő.
Annyira dögös
- írta egy harmadik rajongó. Az Origo korábban is írt Dua Lipáról.