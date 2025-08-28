Már a Dunán zajlik az ukrán háború – drámai részletek

„A támadás következtében az ukrán hajó elsüllyedt” – áll a közleményben. A minisztérium nem adott további részleteket a műveletről.

A minisztérium ugyanakkor arról is beszámolt, hogy ma átvették az irányítást a donyecki Nélepovka település felett a Donyecki Népköztársaság területén.

Megírtuk, hogy ugyanezen az éjszakán Kijevet is nagyszabású támadás érte: az ukrán légierő közlése szerint 598 drón és 31 rakéta csapódott be a fővárosban és más térségekben. A detonációk több mint húsz helyszínen okoztak károkat, a lakóövezetek mellett ipari létesítményekben is. Az ukrán fegyveres erők légierő-parancsnokságának szóvivője, Jurij Ignat a támadást különlegesnek nevezte, mivel az egyik legnagyobb rakétaindítással jellemezhető az egész konfliktus során. „Egy kombinált támadás, az egyik legnagyobb. Korábban több drón volt, most pedig több rakéta,” mondta Ignat.

A kijevi támadások súlyos károkat okoztak a hadiipari létesítményekben és a vasúti hálózatban, különösen a Zaporizzsja, Vinnyica és Poltava térségében található stratégiai csomópontokban, amelyeket az ukrán hadsereg utánpótlás szállítására használtak. A rakéták és drónok különösen súlyosan érintették Kijev Darnica, Dnyipro, Szolomjanszkij, Shevcsenkivszkij, Holoszijivszkij, Obolonszkij és Desznyanszkij kerületeit.

A két esemény együttesen tovább nehezíti Ukrajna logisztikai és katonai kapacitásainak működését, miközben a fővárosban és más régiókban a lakosság pánikhangulatban él.