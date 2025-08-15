Elképesztő botrány robbant ki egy repülőgépen – videó

Hírlevél

Az E-cigi vitákat okoz a repülőgépeken, ahogy azt az American Airlines egyik járatán történt eset is bizonyítja. Egy utast a mosdóban kaptak rajta E-cigizés közben, ami komoly konfliktust eredményezett a légikísérővel.
A jelentés szerint Peter Nguyen Wong kaliforniai utas a mosdóban szívott egy slukkot az e-cigijéből, amikor a légiutas-kísérő kinyitotta az ajtót. Wong állítása szerint a légiutas-kísérő viselkedése miatt fenyegetve érezte magát, és a konfliktus testi sértéssel és szexuális zaklatással zárult. 

E-cigi incidens: miért lett feljelentés?

Az utas felvételeket készített az eseményről, és elmondta a rendőröknek, hogy az incidens óta számos agresszív üzenetet kapott, és aggódik a személyes biztonsága miatt. A TMZ információi szerint Wong Phoenixből San Franciscóba utazott, és a leszállást követően a rendőrök már várták.

 

 

