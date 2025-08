Egy hátfájással indult – most élete utolsó napjait számolja a négy gyermekes édesanya

A fiatal új-zélandi nő, Misty Paniora egy éve még teljes munkaidőben dolgozott, és egészségesnek érezte magát. Az édesanya nemrég súlyos hátfájással került kórházba, ahol végül negyedik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála – írja a Ripost.

A rákos édesanya a négy lányával.

Fotó:Ripost

Egy édesanya lehetetlen küzdelme a gyilkos kórral

A betegség átterjedt a gerincére, lábaira, majd később az agyára is. Kemoterápiás kezelést kapott, de súlyos mellékhatásai miatt többször is kórházba került. Egy CT-vizsgálat mutatta ki, hogy a rák az agyat is megtámadta, ezért sürgős sugárkezelést kezdtek nála. Misty azt mondja,

még mindig nehezen hiszi el az orvosok szavait, miszerint már csak hónapjai lehetnek hátra.

Az utolsó kívánsága és egyben minden vágya, hogy lássa a gyerekeit felnőni. Barátai adománygyűjtést indítottak. Az anyuka minden idejét a szeretteivel szeretné tölteni.