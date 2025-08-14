Édesítőbotrány: már három szem cukorka is kellemetlen tüneteket okozhat

Az édesítő sok termékben a cukor helyettesítője, kevesebb kalóriát tartalmaz, nem emeli meg jelentősen a vércukorszintet, és kíméli a fogakat. Emiatt gyakran találkozunk vele „cukormentes” feliratú édességekben. A Hamburgi Fogyasztóvédelmi Központ azonban figyelmeztet: bizonyos édesítőszerek, mint a maltit vagy a szorbit, már kis mennyiségben is hashajtó hatásúak lehetnek, különösen érzékeny embereknél.

16 féle édességben vizsgálták az édesítőt - illusztráció

Fotó: Regalado Santos / Shutterstock

Egy vizsgálat során 16 édességet – gumicukrokat, szeleteket és mentolos cukorkákat – teszteltek. Mindegyiknél meghaladta a cukoralkohol-tartalom a 10%-ot, ami felett jogszabály írja elő a figyelmeztetést a hashajtó hatásra. Sok terméken azonban ez nem elég egyértelműen szerepel.

Sokkoló eredmény az édesítőkutatásban

A cukormentes Tic Tac Two Fresh & Mild Spearmint cukorkák 97%-ban szorbitot tartalmaznak, így szinte teljes egészében édesítőből állnak. De a De Bron gumicukroknál is elég mindössze három darab ahhoz, hogy kellemetlen hatásokat tapasztaljunk.