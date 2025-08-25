Ez az új felfedezés teljesen átírhatja a Naprendszerről alkotott képünket

Az égitest felfedezése új fejezetet nyit az Uránusz holdrendszerének vizsgálatában. A James Webb-űrtávcsővel végzett megfigyelések során kiderült, hogy a hold mindössze tíz kilométer átmérőjű, és szinte körpályán kering a bolygó körül, az Ophelia és Bianca pályái között. A Focus információi szerint a kisméretű égitest a belső Uránusz-holdakhoz tartozik, ez a felfedezés értékes információkkal szolgálhat bolygórendszerünk keletkezéséről.

Az égitest felfedezése arra utal, hogy az Uránusz rendszere sokkal összetettebb, mint korábban gondolták. Fotó: Unsplash

Új égitest tárja fel a bolygórendszer titkait

Az észleléseket 2025. február 2-án végezték a NIRCam közeli-infravörös kamerával, ahogyan a NASA most közzétette. Az új hold átmérője mindössze tíz kilométer, és apró mérete miatt korábban a teleszkópok számára láthatatlan volt.

A vezető tudósok, köztük Maryame El Moutamid a Southwest Research Institute-tól, hangsúlyozták a felfedezés jelentőségét. A hold sokkal kisebb és fénygyengébb, mint az ismert belső Uránusz-holdak, ami arra utal, hogy a bolygó rendszere eddig feltételezettnél is összetettebb.