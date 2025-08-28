Nagy bajban Európa! Putyin elmondta, hogy mi fog történni a jövőben

Putyin hangsúlyozta: a globális gazdasági aktivitás súlypontja egyre inkább az ázsiai–csendes-óceáni térségbe helyeződik át, ami új lehetőségeket teremt az államok közötti kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítésére. „Oroszország kész a konstruktív párbeszédre minden érdeklődő partnerrel, és aktívan kíván részt venni a kollektív erőfeszítésekben, hogy az ázsiai–csendes-óceáni térségben egy olyan igazságos nemzetközi kapcsolatrendszer jöjjön létre, amely a kölcsönös egyenlőségen és egymás jogos érdekeinek tiszteletben tartásán alapul” – fogalmazott.

Az orosz elnök külön kiemelte a regionális együttműködési szervezetek, így a BRICS és a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) szerepét, amelyek – szavai szerint – egyre fontosabb platformjai a többoldalú gazdasági és politikai együttműködésnek.

A Keleti Gazdasági Fórumot szeptember 3. és 6. között rendezik meg Vlagyivosztokban, amelynek fő témája idén a „együttműködés a békéért és a jólétért” lesz. A szervezők szerint a programban mintegy 90 szekció szerepel, és 36 ország mintegy 6000 résztvevője érkezik a távol-keleti városba. Putyin személyesen szeptember 5-én vesz részt a plenáris ülésen.

A fórum célja, hogy megerősítse Oroszország helyét a régió gazdasági vérkeringésében, és alternatívát kínáljon a nyugati szankciókkal szemben. Moszkva az utóbbi években egyre inkább kelet felé fordult, Kína és India mellett más ázsiai partnerekkel is erősítve gazdasági és politikai kapcsolatait - írta a Kommersant.