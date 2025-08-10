Botrány az Eiffel-toronynál: három embert fogtak el a tiltott akció miatt!

Őrizetbe vettek Párizsban három embert, mert engedély nélkül felmászott az Eiffel-toronyra - közölte vasárnap a francia rendőrség.Az akció résztvevőinek egyike ejtőernyővel ugrott le a francia főváros nevezetességéről. A három személyt szombat reggel fogták el, az Eiffel-torony üzemeltetője feljelentést tett az ügyben. Az Eiffel-torony Franciaország egyik legismertebb látványossága, amelyet a helyiek "dame de fer" (vashölgyként) is emlegetnek. Évente mintegy hatmillióan látogatják meg az 1889-es párizsi világkiállításra elkészült, több mint 130 éves tornyot.

Eiffel-toronyot évente hatmillióan látogatják meg. Fotó: Unsplash

Az Eiffel-torony a világ egyik legismertebb és leglátogatottabb műemléke