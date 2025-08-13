Brutális videón, ahogy egy elefánt megtapos egy turistát

Csak egy szelfit szeretett volna készíteni az elefánttal a turista (aki előtte egy templom melletti lezárt területre is betört). Az elefánttámadás Indiában történt, amikor egy turista figyelmen kívül hagyta a biztonsági szabályokat. A történtekről készült videó azóta bejárta az internetet.

Elefánttámadás áldozata lett egy szelfizni vágyó turista (illusztráció) Fotó: Harvey Sapir/pexels

Elefánttámadás a szelfi közben

Egy felelőtlen turista elefánttámadás áldozata lett, miután szelfit akart készíteni az állattal. A felvételen látható, ahogy a hatalmas elefánt üldözőbe veszi a férfit, miközben az az életéért menekül Délnyugat-Indiában, vasárnap.

A turistát, akit R. Basavaraju néven azonosítottak, állítólag egy templom közelében lévő, lezárt erdőterületre tört be, mielőtt találkozott az állattal.

Az esetről készült videót a karnátakai rezervátum látogatói rögzítették, és azóta felkerült az internetre.

A felvételen az látható, hogy az elefánt az út szélén áll, majd felemeli ormányát, és a mozgó autó előtt rohan át az úton, a turistát üldözve. Basavaraju ekkor megfordul, és a forgalmas útra menekül az állat elől.

Ám elbotlik és arccal a forgalmi aszfaltra zuhan, az elefánt pedig utoléri.

A hatalmas állat többször rátapos, miközben letépi a nadrágját és az alsóneműjét

– számolt be a Daily Mail.