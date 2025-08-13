Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

elefánttámadás

Brutális videón, ahogy egy elefánt megtapos egy turistát

Néhány másodpercnyi vakmerőség súlyos árat követelt. Egy férfi elefánttámadás áldozata lett, amikor szelfit akart készíteni az állattal. A hátborzongató pillanatot videó rögzítette Délnyugat-Indiában.
elefánttámadáselefántszelfiIndia

Csak egy szelfit szeretett volna készíteni az elefánttal a turista (aki előtte egy templom melletti lezárt területre is betört). Az elefánttámadás Indiában történt, amikor egy turista figyelmen kívül hagyta a biztonsági szabályokat. A történtekről készült videó azóta bejárta az internetet.

elefánt, illusztráció, elefánttámadás
Elefánttámadás áldozata lett egy szelfizni vágyó turista (illusztráció) Fotó: Harvey Sapir/pexels

Elefánttámadás a szelfi közben

Egy felelőtlen turista elefánttámadás áldozata lett, miután szelfit akart készíteni az állattal. A felvételen látható, ahogy a hatalmas elefánt üldözőbe veszi a férfit, miközben az az életéért menekül Délnyugat-Indiában, vasárnap.

A turistát, akit R. Basavaraju néven azonosítottak, állítólag egy templom közelében lévő, lezárt erdőterületre tört be, mielőtt találkozott az állattal.

Az esetről készült videót a karnátakai rezervátum látogatói rögzítették, és azóta felkerült az internetre.

A felvételen az látható, hogy az elefánt az út szélén áll, majd felemeli ormányát, és a mozgó autó előtt rohan át az úton, a turistát üldözve. Basavaraju ekkor megfordul, és a forgalmas útra menekül az állat elől.

Ám elbotlik és arccal a forgalmi aszfaltra zuhan, az elefánt pedig utoléri. 

A hatalmas állat többször rátapos, miközben letépi a nadrágját és az alsóneműjét

– számolt be a Daily Mail.

 

 

