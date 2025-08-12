Elektromos rollerrel gázolt halálra egy kétgyermekes apát

A bíróság tájékoztatása szerint Alicia Kemp, Worcestershire megyei Redditchből, májusban egy szombati délután ivott egy barátjával. Ezután elektromos rollert béreltek, és Kemp 20–25 kilométer/óra sebességgel hajtott a járdán, amikor hátulról elütötte az 51 éves Thanh Phant. A férfi a baleset következtében beverte a fejét a járdába, súlyos sérüléseket szenvedett, és két nappal később agyvérzésben meghalt a kórházban. Kemp utasa is megsérült – koponya- és orrtörést szenvedett –, de életveszélyben nem volt.

Kétgyermekes apuka halálát okozta az elektromos roller - Illusztráció!

Fotó: Unsplash

Háromszoros véralkoholszint, veszélyes manőverek

A baleset után Kemp véralkoholszintje 0,158 volt – több mint háromszorosa az Ausztráliában megengedett 0,05-ös határértéknek. A biztonsági kamerafelvételek szerint a nő „megmagyarázhatatlanul veszélyes” manővereket hajtott végre, mielőtt elütötte a férfit, aki épp az úton való átkelésre várt.

Hétfőn a perthi bíróságon Kemp – videókapcsolaton keresztül – bűnösnek vallotta magát ittasan halált okozó veszélyes vezetés vádjában. A vád maximum 20 év börtönbüntetéssel jár, a további vádpontokat (veszélyes vezetés és utasának testi sértése) ejtették.

A család tragédiája és a jogi következmények

A család nyilatkozatában a vietnámi származású statikus mérnököt szerető férjként, apaként, testvérként és kedves barátként jellemezték. Kemp ügyvédje szerint védence megkönnyebbült, miután beismerte bűnösségét, és reméli, hogy még karácsony előtt ítéletet hirdetnek. A nő az ítélet kihirdetéséig őrizetben marad.

Elektromos roller – kényelmes eszköz vagy veszélyforrás?

Az eset ismét felveti a kérdést: mennyire biztonságos az elektromos roller használata, különösen városi környezetben? Az elmúlt években világszerte nőtt az elektromos rollerekhez köthető balesetek száma, gyakran ittas vagy figyelmetlen vezetés miatt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a KRESZ betartása és a védőfelszerelés használata életet menthet.