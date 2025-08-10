Bárban fogták el a férfit, akit a kocsmai vérengzéssel gyanúsítanak

Egy héttel a támadás után elfogták a férfit, akit montanai bárban történt lövöldözéssel, vagyis négy ember meggyilkolásával gyanúsítanak.

Elfogták a feltételezett lövöldöző veterán férfit (illusztráció)

Fotó: DANIEL KARMANN / DPA

Elfogták a feltételezett lövöldözőt

A hatóságok pénteken tartóztatták le Michael Paul Brownt, az amerikai hadsereg 45 éves veteránját, akit négy ember halálos lelövésével gyanúsítanak Montana államban.

A lövöldözés augusztus 1-jén történt Anaconda városában.

A támadásban a bár egyik pultosa, a 64 éves Nancy Lauretta Kelley, valamint három vendég – a 59 éves Daniel Edwin Baillie, a 70 éves David Allen Leach és a 74 éves Tony Wayne Palm – vesztette életét. A gyanúsított rendszeres vendége volt a bárnak.

Military veteran arrested week after fatal Montana shooting https://t.co/HfIZXgXiG8 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 9, 2025

A rendőrség szerint a környező dombvidéken folytatott kutatásuk miatt Brown elhagyta rejtekhelyét, és egy korábban átvizsgált területre tévedt.

Egy másik bárban, mindössze nyolc kilométerre a támadás helyszínétől, jó fizikai állapotban fogták el.

A veterán letartóztatása egy héttel a véres támadás után történt, lezárva a montanai bár tragédiája utáni hajtóvadászatot. A nyomozás tovább folytatódik, hogy kiderüljön, mi vezetett a lövöldözéshez – írja a BBC.