Bárban fogták el a férfit, akit a kocsmai vérengzéssel gyanúsítanak

Rendkívüli

gyilkosság

Egy héten át menekült a rendőrök elől a montanai bár lövöldözője. Elfogták péntek délután, alig nyolc kilométerre attól a helytől, ahol négy ember életét oltotta ki. A veterán a The Ranch Bar közelében került rendőrkézre.
Egy héttel a támadás után elfogták a férfit, akit montanai bárban történt lövöldözéssel, vagyis négy ember meggyilkolásával gyanúsítanak.

elfogták a feltételezet lövöldöző veterán férfit A handgun by Smith & Wesson is exhibited at the arms and weapons trade fair IWA 2009 in Nuremberg, Germany, 13 March 2009. Some 1,150 exhibitors from more than 50 countries showcase their products in weapons, ammunition, knives, outdoor equipment and accesoires until 16 March. A total of 31,000 trade visiros are expected. Photo: DANIEL KARMANN
Elfogták a feltételezett lövöldöző veterán férfit (illusztráció) 
Fotó: DANIEL KARMANN / DPA

Elfogták a feltételezett lövöldözőt

A hatóságok pénteken tartóztatták le Michael Paul Brownt, az amerikai hadsereg 45 éves veteránját, akit négy ember halálos lelövésével gyanúsítanak Montana államban. 

A lövöldözés augusztus 1-jén történt Anaconda városában.

A támadásban a bár egyik pultosa, a 64 éves Nancy Lauretta Kelley, valamint három vendég – a 59 éves Daniel Edwin Baillie, a 70 éves David Allen Leach és a 74 éves Tony Wayne Palm – vesztette életét. A gyanúsított rendszeres vendége volt a bárnak.

A rendőrség szerint a környező dombvidéken folytatott kutatásuk miatt Brown elhagyta rejtekhelyét, és egy korábban átvizsgált területre tévedt. 

Egy másik bárban, mindössze nyolc kilométerre a támadás helyszínétől, jó fizikai állapotban fogták el.

A veterán letartóztatása egy héttel a véres támadás után történt, lezárva a montanai bár tragédiája utáni hajtóvadászatot. A nyomozás tovább folytatódik, hogy kiderüljön, mi vezetett a lövöldözéshez – írja a BBC.

 

 

