Az elhízás megduplázódott az Egyesült Királyságban az 1990-es évek óta, ma már minden negyedik felnőtt érintett. A legfrissebb becslések szerint az elhízás és a túlsúly összesített költsége évi 126 milliárd font – közel 46 billió forint – amely magában foglalja az egészségügyi kiadásokat, a munkából való kiesést, a betegszabadságokat és az idő előtti elhalálozást is. A trend ráadásul romló: ha nem történik beavatkozás, a következő évtizedben a kiadások akár 150 milliárd fontra is emelkedhetnek – írja az Independent.

Egyre nagyobb a gazdasági teher az elhízás miatt

Fotó: Unsplash

Az elhízás nemcsak a rák és a cukorbetegség kockázatát növeli, hanem évente több százezer munkahely elvesztéséhez is hozzájárul.

A túlsúlyos vagy elhízott dolgozók 7–8 nappal több munkát mulasztanak, ami éves szinten közel 10 milliárd font termeléskiesést jelent.

A rossz étrend az elhízás egyik vezető oka a mozgáshiány mellett. A gyorséttermi ételek könnyebben elérhetővé váltak, továbbá a legtöbb brit állítása szerint az egészséges élelmiszerek túl drágák.

A tervek szerint az NHS a következő három évben 220 ezer beteg számára tervezi elérhetővé tenni a fogyást segítő injekciókat, de szakértők szerint érdemes lenne a programot kiterjeszteni még szélesebb körben.

Elhízás tekintetében Magyarország sem áll jól, ugyanis WHO 2022-es adatai szerint a felnőtt lakosság 36,4 százaléka elhízott,

ami az egyik legmagasabb arány Európában, megelőzve a briteket, ahol a lakosság 29 százaléka elhízott.