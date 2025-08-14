A kezével takarta formás melleit a díva - követői nem jutottak szóhoz

A 38 éves angol énekesnő és dalszövegíró szerdán alaposan felizzította a levegőt maga körül, amikor egy rendkívül merész tükörszelfit osztott meg az Instagram-sztorijában.

Fotó: AFP or licensors

Ellie Goulding a fekete-fehér, félmeztelen fotón csábos pózban állt a tükör előtt.

A posztja nagy figyelmet kapott a rajongóktól, sokan meg is osztották és csodálatukat fejezték ki a kommentek között – írja a Daily Mail. Ez a fotó azután készült, hogy Ellie nyilvánosan megerősítette kapcsolatát a 28 éves amerikai színésszel, Beau Minniearral, akit nemrég a Wembley-ben tartott Usyk–Dubois ökölvívó mérkőzésen is láttak vele. Ellie korábban Caspar Joplinggal volt házas, akivel egy kisfiút, Arthurt nevelt együtt. A házasságuk négy évig tartott, majd különváltak.

Ellie Goulding legújabb zenéje személyes élményeit tükrözi, új albuma a szívfájdalom és sebezhetőség témáit járja körbe. Az album dalaiból Londonban, a Royal Albert Hallban adott koncertet, amelyen a Royal Philharmonic Orchestra kísérte.

