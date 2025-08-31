Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Elon Musk

A közös mumus összehozta őket, Musk és Trump ismét egyetért

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyetértett Donald Trump amerikai elnökkel Elon Musk abban, hogy legfőbb ideje határozottan fellépni, vagyis nyomozást indítani Soros György ellen. A Tesla alapítója az X-en reagált Trump felvetésére három hónappal azután, hogy heves szócsata alakult ki közötte és az amerikai elnök között a közösségi médiában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elon MuskSoros-szervezetekDonald TrumpSoros György

„Ideje direkt módon fellépni Soros ellen” – reagált Musk arra a hírre, hogy Trump szerint úgynevezett RICO-vádat kellene emelni Soros György és fia, Alex Soros ellen. Az USA-ban a RICO-törvény lehetővé teszi, hogy látszólag egymástól függetlenül, de közös célból elkövetett bűncselekményeket összekapcsoljanak egy büntethető zsarolási mintává – világította meg az eset hátterét a Magyar Nemzet

(FILES) Elon Musk looks on during a news conference with US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on May 30, 2025. Elon Musk, an ex-ally of US President Donald Trump, said on July 5, 2025, he had launched a new political party in the United States to challenge what the tech billionaire described as the country's "one-party system." Musk, the world's richest person and Trump's biggest political donor in the 2024 election, had a bitter falling out with the president after leading the Republican's effort to slash spending and cut federal jobs as head of the so-called Department of Government Efficiency. (Photo by Allison ROBBERT / AFP)
Elon Musk sajtótájékoztatón vesz részt Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Ház Ovális Irodájában Washingtonban, 2025. május 30-án (Fotó: Allison Robbert/AFP)

„Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az őrültek még jobban szétszaggassák Amerikát, és soha többé nem adunk nekik esélyt arra, hogy »lélegezzenek« és szabadok legyenek. Soros és pszichopata bandája hatalmas kárt okozott országunknak! Ide tartoznak az őrült nyugati parti barátai is. Vigyázzanak, figyeljük magukat!" 

– írta korábban az amerikai elnök a Truth Social platformon.

Trump a „lélegezzenek” kifejezéssel arra utalt, hogy a Soros-klán – elsősorban Alex Soros – a Black Lives Matter (BLM) radikális baloldali mozgalom egyik legnagyobb támogatója volt, a mozgalom pedig rendőri intézkedés közben elhunyt afroamerikai férfi, George Floyd szavait használta jelmondataként: „I can’t breathe” (nem kapok levegőt).

A dél-afrikai származású, Kaliforniában élő nagyvállalkozó, 

Elon Musk több mint négy hónapig vezette a kormányzati visszaélések felderítésére szakosodott DOGE munkacsoportot, de május végén viharos körülmények között lemondott pozíciójáról. 

Ezt követően heves szócsata alakult ki Musk és volt megbízója, Donald Trump között a közösségi médiában, elsősorban Trump adó- és költségvetési törvényjavaslata miatt, amellyel Musk nem értett egyet. Augusztus közepén azonban a Reuters hírügynökség arról számolt be, hogy Musk visszatért Trump elnöki tanácsadói körébe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!