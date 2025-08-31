A közös mumus összehozta őket, Musk és Trump ismét egyetért

„Ideje direkt módon fellépni Soros ellen” – reagált Musk arra a hírre, hogy Trump szerint úgynevezett RICO-vádat kellene emelni Soros György és fia, Alex Soros ellen. Az USA-ban a RICO-törvény lehetővé teszi, hogy látszólag egymástól függetlenül, de közös célból elkövetett bűncselekményeket összekapcsoljanak egy büntethető zsarolási mintává – világította meg az eset hátterét a Magyar Nemzet.

Elon Musk sajtótájékoztatón vesz részt Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Ház Ovális Irodájában Washingtonban, 2025. május 30-án (Fotó: Allison Robbert/AFP)

„Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az őrültek még jobban szétszaggassák Amerikát, és soha többé nem adunk nekik esélyt arra, hogy »lélegezzenek« és szabadok legyenek. Soros és pszichopata bandája hatalmas kárt okozott országunknak! Ide tartoznak az őrült nyugati parti barátai is. Vigyázzanak, figyeljük magukat!"

– írta korábban az amerikai elnök a Truth Social platformon.

🚨BREAKING: Elon Musk has confirmed that if Alex Soros and George Soros are found to have funded the attacks on Tesla dealerships, they will face imprisonment.



Trump a „lélegezzenek” kifejezéssel arra utalt, hogy a Soros-klán – elsősorban Alex Soros – a Black Lives Matter (BLM) radikális baloldali mozgalom egyik legnagyobb támogatója volt, a mozgalom pedig rendőri intézkedés közben elhunyt afroamerikai férfi, George Floyd szavait használta jelmondataként: „I can’t breathe” (nem kapok levegőt).

A dél-afrikai származású, Kaliforniában élő nagyvállalkozó,

Elon Musk több mint négy hónapig vezette a kormányzati visszaélések felderítésére szakosodott DOGE munkacsoportot, de május végén viharos körülmények között lemondott pozíciójáról.

Ezt követően heves szócsata alakult ki Musk és volt megbízója, Donald Trump között a közösségi médiában, elsősorban Trump adó- és költségvetési törvényjavaslata miatt, amellyel Musk nem értett egyet. Augusztus közepén azonban a Reuters hírügynökség arról számolt be, hogy Musk visszatért Trump elnöki tanácsadói körébe.