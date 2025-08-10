108 év után került elő egy világháborús tengeralattjáró, hihetetlen leletekre bukkantak!

A kaliforniai partok mélyén, 400 méterrel a felszín alatt rejtőzik egy első világháborús elsüllyedt tengeralattjáró, amelyet most először vizsgáltak meg részletesen. A 44 méter hosszú USS F-1 egykor a csendes-óceáni vizeket járta, majd egy tragikus ütközés után merült a tenger fenekére. A roncs pontos helye évtizedekig ismeretlen maradt, mígnem egy kutatócsoport 2025 elején újra rábukkant.

3D modelleken is látható az elsüllyedt tengeralattjáró részletes állapota. Fotó: Focus

Az USS F-1 1912-ben épült, és a haditengerészet kísérleti, dízel- és elektromos meghajtású egységei közé tartozott. 1916-ban és 1917-ben járőrözési és kiképzési küldetésekben vett részt Kalifornia partvidékén. A végzetes nap 1917. december 17-én érkezett el, amikor egy másik tengeralattjáróval való ütközés után másodpercek alatt elsüllyedt. A fedélzeten szolgáló 19 tengerész életét vesztette.

Az elsüllyedt tengeralattjáró titkai

Az amerikai Woods Hole Oceanográfiai Intézet kutatói Alvin nevű kutatótengeralattjáróval és autonóm merülőrobottal térképezték fel a roncsot. A felvételek alapján a hajótest jobb oldalára dőlt, de meglepően épen maradt, még a propellerek és a parancsnoki torony részletei is jól láthatók. A Focus információi szerint fotogrammetria segítségével 3D modellek is készültek, amelyek segítenek a történelmi rekonstrukcióban.