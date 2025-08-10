Hírlevél

Rendkívüli

Teljes káosz az M7-esen: baleset és torlódás is nehezíti a közlekedést

elsüllyedt

108 év után került elő egy világháborús tengeralattjáró, hihetetlen leletekre bukkantak!

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy 108 éve elsüllyedt tengeralattjáró roncsát találták meg a kaliforniai partok közelében. Az elsüllyedt tengeralattjáró története a haditengerészet egyik rég elfeledett tragédiáját idézi fel, és ritka bepillantást enged a korai tengeralattjáró-fejlesztések világába. A mostani expedíció egyedülálló felvételekkel és részletes térképekkel tárta fel a roncsot – tiszteletben tartva az áldozatok emlékét.
elsüllyedtmásodik villágháborúkaliforniai erdőtűz

A kaliforniai partok mélyén, 400 méterrel a felszín alatt rejtőzik egy első világháborús elsüllyedt tengeralattjáró, amelyet most először vizsgáltak meg részletesen. A 44 méter hosszú USS F-1 egykor a csendes-óceáni vizeket járta, majd egy tragikus ütközés után merült a tenger fenekére. A roncs pontos helye évtizedekig ismeretlen maradt, mígnem egy kutatócsoport 2025 elején újra rábukkant.

elsüllyedt tengeralattjáró
3D modelleken is látható az elsüllyedt tengeralattjáró részletes állapota. Fotó: Focus

Az USS F-1 1912-ben épült, és a haditengerészet kísérleti, dízel- és elektromos meghajtású egységei közé tartozott. 1916-ban és 1917-ben járőrözési és kiképzési küldetésekben vett részt Kalifornia partvidékén. A végzetes nap 1917. december 17-én érkezett el, amikor egy másik tengeralattjáróval való ütközés után másodpercek alatt elsüllyedt. A fedélzeten szolgáló 19 tengerész életét vesztette.

Az elsüllyedt tengeralattjáró titkai

Az amerikai Woods Hole Oceanográfiai Intézet kutatói Alvin nevű kutatótengeralattjáróval és autonóm merülőrobottal térképezték fel a roncsot. A felvételek alapján a hajótest jobb oldalára dőlt, de meglepően épen maradt, még a propellerek és a parancsnoki torony részletei is jól láthatók. A Focus információi szerint fotogrammetria segítségével 3D modellek is készültek, amelyek segítenek a történelmi rekonstrukcióban.

 

