Süllyedni kezdett a hajó, az utasok az életükért küzdöttek

Az elsüllyedt hajó egy brooklyni mólónál kezdett víz alá süllyedni, ami azonnali riasztást váltott ki a mentőegységek körében. A New York-i rendőrség és a tűzoltóság gyorsan a helyszínre érkezett, és azonnal megkezdte az utasok biztonságos kimentését. Bár egy utast mentőautóval szállítottak el, a további sérülésekről nincs hivatalos információ. A mentés során a szakemberek gyorsan, profi módon dolgoztak.

Az elsüllyedt hajó sérültjét a mentőautóban látták el. Fotó: NY POST

Mi történt az elsüllyedt hajó fedélzeten?

A NY POST információi szerint a hajó fedélzetén tartózkodó 11 utas épségben került partra, de az eset pontos oka még nem ismert. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozhatta a vízbetörést, és közlekedési szabályokat is ellenőriznek. Az eset felhívja a figyelmet a vízi közlekedés biztonságára és a mentési protokollok fontosságára.