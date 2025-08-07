Hírlevél

Rendkívüli

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

hajó

Süllyedni kezdett a hajó, az utasok az életükért küzdöttek

Egy 11 főt szállító halászhajó váratlanul víz alá került szerdán este. A gyors reagálásnak köszönhetően a mentőegységek időben kimentették az utasokat. Az eset helyszínén a hatóságok részletes vizsgálatot indítottak, hogy tisztázzák az események pontos körülményeit.
hajómentőautóBrooklyn

Az elsüllyedt hajó egy brooklyni mólónál kezdett víz alá süllyedni, ami azonnali riasztást váltott ki a mentőegységek körében. A New York-i rendőrség és a tűzoltóság gyorsan a helyszínre érkezett, és azonnal megkezdte az utasok biztonságos kimentését. Bár egy utast mentőautóval szállítottak el, a további sérülésekről nincs hivatalos információ. A mentés során a szakemberek gyorsan, profi módon dolgoztak.

elsüllyedt hajó
Az elsüllyedt hajó sérültjét a mentőautóban látták el. Fotó: NY POST

Mi történt az elsüllyedt hajó fedélzeten?

A NY POST információi szerint a hajó fedélzetén tartózkodó 11 utas épségben került partra, de az eset pontos oka még nem ismert. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozhatta a vízbetörést, és közlekedési szabályokat is ellenőriznek. Az eset felhívja a figyelmet a vízi közlekedés biztonságára és a mentési protokollok fontosságára.

 

