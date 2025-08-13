Már csak a maradványait találták a hetekkel ezelőtt eltűnt túrázónak

A 27 éves Cole Henderson július 9-én indult egyedül túrázni a Pireneusokban, miután megérkezett a spanyol-francia határon fekvő Torla településre. Egy barátjának még üzenetet küldött, hogy a telefonját repülő módra kapcsolja, majd nyoma veszett. Öt nappal később, amikor nem tért vissza amszterdami otthonába, ahol mérnökként dolgozott, eltűntként jelentették – írja a NY Post. Rejtélyes körülmények között veszett nyoma az eltűnt túrázónak, tragikus véget ért a keresés.

A Pireneusokban eltűnt túrázó testét daruval emelték ki a Monte Perdido meredek sziklafaláról.

Fotó: Twitter

Az eltűnt túrázó a Monte Perdido északi falán vesztette életét

A keresőcsapatok végül a Monte Perdido északi falának egy rendkívül meredek, mintegy 200 méterrel a felszín alatti szakaszán bukkantak rá. A holttest kiemeléséhez darus mentésre volt szükség. A férfi korábban az Egyesült Államokban, San Franciscóban és Massachusettsben is dolgozott mérnökként, diplomáját pedig 2020-ban szerezte meg a memphisi Rhodes College-ban.

A spanyol hatóságok nem közöltek hivatalos információt a halál pontos okáról, de a helyszín nehéz megközelíthetősége és a terepviszonyok alapján valószínű, hogy baleset történt.