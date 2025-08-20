Hírlevél

11 évet töltött a motorháztető alatt

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy minnesotai szerelő szinte hihetetlen felfedezést tett. Egy 11 éve elveszett pénztárca lett meg egy autó motorházteteje alatt.
pénztárcaörömFordmotorháztető

Chad Volk autószerelő éppen egy 2015-ös Ford Edge hűtőventilátorait cserélte, amikor az alkatrészek visszaszerelése közben valami útban volt. Ekkor került elő a bőr pénztárca, amelyről kiderült, hogy egy Ford gyárban dolgozó munkásé volt, aki még 2014 karácsonya környékén veszítette el. Az elveszett pénztárca 11 évig rejtőzött az autó belsejében, miközben a jármű több mint 150 ezer mérföldet tett meg.

pénztárca, elveszett pénztárca
11 év után került elő az elveszett pénztárca - illusztráció!
Fotó:  Pexels 

A tulajdonos öröme – előkerült az elveszett pénztárca

A szerelő a közösségi médián keresztül kereste meg Richard Guilfordot, a nyugdíjas autógyári munkást, aki emlékezett a pillanatra, amikor kollégáival hiába próbálta megtalálni a leesett pénztárcáját. Most azonban visszakapta azt – benne 15 dollár készpénzzel, rég lejárt lottószelvényekkel és 250 dollár értékű ajándékkártyával, amelyeket még mindig fel tud használni.

Egy jól utazott pénztárca különleges története

A Ford gyárban elveszett pénztárca végül 11 év és számtalan kilométer után került vissza gazdájához. A történet nemcsak mosolyt csal az arcokra, hanem arra is emlékeztet, hogy a legapróbb dolgok is hihetetlen utat járhatnak be.

 

