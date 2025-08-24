Hírlevél

Emily Párizsban

Halálos tragédia a népszerű sorozat forgatásán

Gyász árnyékolta be a sorozat világát. Az Emily Párizsban forgatása közben vesztette életét a rendezőasszisztens, halála miatt a Netflix felfüggesztette az ötödik évad munkálatait.
Emily PárizsbanNetflixsorozathaláltragédia

Az Emily Párizsban forgatása tragédiába fulladt Velencében. A rendezőasszisztens halála miatt a produkció bizonytalan időre leállt – írja a BBC.

emily párizsban
Emily Párizsban a Netflix egyik népszerű sorozata Forrás: képkivágás Youtube/Netflix

Haláleset az Emily Párizsban forgatásán

Leállt a Netflix egyik legnépszerűbb sorozatának, az Emily Párizsban ötödik évadának forgatása. A tragédia a velencei Hotel Danieli-ben történt, ahol a 47 éves rendezőasszisztens összeesett, és már nem tudták megmenteni. A hatóságok szerint valószínűleg szívroham okozta a halálát.

A sorozat új részeit Rómában és Velencében forgatták, és a munka hamarosan a végéhez ért volna. A Netflix közölte, hogy az ötödik évadot karácsony előtt szeretnék bemutatni, de a haláleset miatt a produkció bizonytalan időre szünetel.

Az elhunyt filmes szakember velencei származású volt, hosszú évek óta dolgozott a nemzetközi filmiparban. A város vezetése részvétét fejezte ki családjának, a stáb tagjai pedig gyászba borultak a váratlan tragédia miatt.

 

 

