emlékérme

Hatalmas vagyon lapulhat a fiókjában, csak nem tud róla

Lehet, hogy a fiókja mélyén egy kisebb vagyon lapul. Egy ritka 2 eurós emlékérme több ezer eurót érhet, a gyűjtők pedig szinte vadásznak ezekre a különleges érmékre. Érdemes átnézni az aprópénzt, mert könnyen kiderülhet, hogy egy kincs lapul a kezedben.
Az emlékérme nemcsak eszmei, hanem komoly anyagi értéket is képviselhet. Az eurózónában minden tagország évente legfeljebb két 2 eurós emlékérmét bocsáthat ki, amelyek közül a legritkább darabokért vagyonokat fizetnek.

emlékérme, Több ezer eurót érhet egy 2 eurós érme
Több ezer eurót érhet egy 2 eurós emlékérme (illusztráció) Fotó: Pixabay/pexels

Ritka emlékérme, ami milliókat érhet

Az egyik legértékesebb 2 eurós emlékérme Grace Kelly monacói hercegné képmását viseli. Mindössze 20 001 darabot vertek belőle „Flor de Monnaie” néven, ezért igazi ritkaságnak számít. 2024-ben egy példány 2900 euróért, vagyis több mint 1,15 millió forintért kelt el.

A hibás érme a gyűjtők álma

Litvánia a Žuvintas Természetvédelmi Terület tiszteletére adott ki egy különleges 2 euróst, amely világörökségi helyszínt ábrázol. Néhány ezer példányon azonban fatális verési hiba történt: a litván szlogen helyett a „Isten áldja Lettországot!” felirat szerepel. Ezeknek a hibás érméknek az értéke 1950 és 2400 euró között mozog.

Mi teszi értékessé az emlékérmét?

Az emlékérmét értéket több tényező határozza meg: a kibocsátott mennyiség, a ritkaság, az állapot, valamint a verési hibák. A gyűjtők ezekért a különleges darabokért hajlandók komoly összegeket fizetni, ezért egy-egy ilyen érme akár váratlanul nagy bevételt is hozhat tulajdonosának.

További érdekességek az emlékérmékről a ZAOL oldalán.

Ugyan Magyarország nem tagja az euróövezetnek, de próbaveretek azért készültek nálunk a közös uniós fizetőeszköz egyes érméiből.

Tekintse meg a magyar eurót!

 

