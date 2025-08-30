Sokkolta a közönséget Emma Stone, sokan rá sem bírtak nézni

A görög rendező Szegény párák című korábbi filmje heves reakciókat váltott ki, és alighanem a Bugonia című új, műfaját illetően sci-fi vígjátéka sem nyeri el mindenki tetszését. Ettől függetlenül a szakma és a Velencei Fimfesztivál közönsége odáig volt a kopasz Emma Stone főszereplésével készült alkotásért, a vetítés után percekig tartó álló tapssal jutalmazták a művet és készítőit.

Emma Stone a Bugonia című filmben

Fotó: Focus Features / Entertainment Pictures

Emma Stone rémisztő külseje ellenére is varázslatos

A Bugonia című film a dél-koreai Mentsétek meg a zöld bolygót! remake-je. Két, összeesküvés-elméletekben hívő fiatalról szól, akik elrabolják egy nagyvállalat vezérigazgatóját (őt alakítja Emma Stone), mert meggyőződésük, hogy a nő egy földönkívüli, és el akarja pusztítani a bolygónkat – írja a film cselekménye kapcsán a Magyar Nemzet online kiadása, mely kitér arra is, hogy a Velencei Filmfesztiválon most bemutatott művet hat perces álló tapssal és hangos ovációval ünnepelte közönsége.

Ez alighanem jó előjel, a magyar közönség október végétől tekintheti majd meg a beszámolók szerint szélsőséges, néha egyenesen provokatív, de ugyanakkor sajátos sötét humorral bíró filmet, melyben a szépséges Emma Stone külseje teljesen átalakul, többek között kopasz fejjel látni (lásd a cikk végén a film előzetesét). A Bugonia a műfaji kereteken túl ugyanis a horrort sem nélkülözi, a filmkészítői mesterség magas szintjét pedig az mutatja, hogy egy-egy megosztó jelenet ábrázolása olyan jól sikerült, hogy sok néző a fejét is elfordította.

Ettől függetlenül az alkotás tetszést aratott, és a közönség elismerte a Szegény párák alkotójának új filmjét. A 2023-ban bemutatott alkotásban szintén Emma Stone volt a főszereplő, azt az alkotást szintén sokan méltatták filmes megoldásai, és bizarr, de nagyon szórakoztató humora miatt.

A Magyar Nemzet felidézi, hogy Jórgosz Lánthimosz és Emma Stone munkakapcsolata kivételesen indult, a 2018-as A kedvenc című filmet 10 Oscar-díjra jelölték (igaz, ebből csak egyet váltott díjra Olivia Colman a legjobb női főszereplőként). Azóta a görög rendező nem is hajlandó a hollywoodi sztár nélkül forgatni. A kegyelem fajtái és Szegény párák után a Bugonia már zsinórban a negyedik közös alkotásuk.