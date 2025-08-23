Liberális világbotrány: hangfelvétel bizonyítja, hogy Trump soha nem volt érintett Epstein botrányában

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma nyilvánosságra hozta Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein bűntársaként elítélt barátnőjének meghallgatási hanganyagát, amely egyértelműen igazolta: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke soha semmilyen módon nem volt érintett a botrányos ügyben.

Trump megszólalt az Epstein-ügy kapcsán. Fotó: Getty Images

Epstein-ügy: a baloldali rágalmak összeomlottak, Trump neve tisztázódott

A leirat szerint Maxwell vallomásában kifejtette, hogy soha nem látta Trumpot illetlenül viselkedni, és határozottan tagadta azt is, hogy Bill Clinton valaha járt volna Epstein hírhedt magánszigetén. A meghallgatást Todd Blanche szövetségi főügyészhelyettes vezette a floridai Tallahassee börtönében, ahol Maxwell jelenleg húszéves büntetését tölti.

Maxwell a vallomást azzal a feltétellel tette, hogy igazmondása esetén mentességet kap további büntetőeljárások alól. A börtönben ülő nő határozottan tagadta, hogy létezne bármiféle „ügyféllista”, amely ismert személyek szexuális visszaéléseit bizonyítaná, és megismételte meggyőződését: Epstein halála nem öngyilkosság volt.

Donald Trump amerikai elnök. Fotó: AFP

Ghislaine Maxwell ellen Epstein bűntársaként emeltek vádat, és 2021-ben ítélték húsz év szabadságvesztésre. Ügyvédje, Davis Oscar Markus a közösségi médiában közzétett közleményében hangsúlyozta: ügyfele ártatlan, soha nem követett el törvénytelenséget kiskorúakkal szemben, csupán bűnbaknak használták, miután Epstein a tárgyalás előtt meghalt.

Az Epstein-ügy világszerte foglalkoztatja a közvéleményt. Az év elején a Trump-adminisztráció közzétette az aktákat, amelyek Epstein kiterjedt kapcsolati hálóját mutatták be, köztük politikusok, üzletemberek és más befolyásos személyek neveivel. Júliusban Donald Trump elnök utasította Pam Bondit, hogy a tanúvallomásokat is hozzák nyilvánosságra, ezzel teljes átláthatóságot biztosítva.

Trump visszavág: tízmilliárd dolláros pert indított a Wall Street Journal ellen

Az ügyet a baloldali sajtó igyekezett Trump ellen felhasználni: a Wall Street Journal azt állította, hogy az elnök neve is szerepelt Epstein 2003-as üdvözlőkártyáján. Trump azonnal rágalmazási pert indított, és tízmilliárd dolláros kártérítést követel jó hírnevének megsértéséért.