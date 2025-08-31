Ártalmatlan vitának indult, vérfürdő lett belőle

A szemtanúk szerint minden egy ártalmatlannak tűnő szóváltással kezdődött a La Winery nevű borbár előtt, hajnali 4 óra körül. A helyzet azonban pillanatok alatt elfajult: az egyik férfi autóba ült, majd szándékosan nagy sebességgel tolatva épületbe csapódott, és elgázolta az ott állókat – írja a The Guardian.

Franciaországban egy sofőr épületbe csapódott egy borbár előtt: a támadásnak halálos áldozata és több sérültje van.

A vitából tragédia lett – épületbe csapódott a sofőr

A helyi ügyészség azonnal emberölés és emberölési kísérlet miatt indított eljárást, ugyanakkor a terrorcselekmény lehetőségét kizárták. Három embert – két férfit és egy nőt – őrizetbe vettek.

A város polgármestere, Guy Lefrand közleményben fejezte ki együttérzését: „Mély részvétem az áldozat családjának és a sérülteknek. Hálás vagyok a rendőrség és a mentők gyors beavatkozásáért.”

A tragédia után a környéket lezárták, Az ügyészség folytatja a vizsgálatot, hogy kiderüljön, pontosan mi vezetett a vérontáshoz.