Égő pokollá vált a környék – újabb hatalmas erdőtűz pusztít Los Angelesben

Több ezer embert evakuáltak erdőtűz miatt, ami csütörtökön keletkezett Los Angelestől északra, a hegyvidéki területen – írja a CNN.

Hatalmas erdőtűz miatt több ezer embert evakuáltak Los Angeles közelében

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

A tűzvész öt óra alatt közel 6 négyzetkilométernyi területet égetett fel. A lángok közvetlenül a Lake Piru tó déli részénél, a Los Padres Nemzeti Erdő területén csaptak fel. Egy másik erdőtűz az államban már több mint 60 négyzetkilométert semmisített meg, míg a Gifford elnevezésű tűz az államban már közel 400 négyzetkilométernyi területet emésztett fel.

Los Angeles megyében körülbelül 4200 lakost és 1400 épületet érintett az erdőtűz miatti evakuálási parancs, további 12 500 lakost pedig evakuálási figyelmeztetés alá helyeztek

– közölte Andrew Dowd, a Ventura megyei tűzoltóság szóvivője.

Jelenleg 250 tűzoltó dolgozik a helyszínen, akik helikopteres és egyéb légitámogatással próbálják megfékezni a lángokat.

Tavaly júliusban is hatalmas erdőtűz pusztított Kalifornia államban, több mint 600 négyzetkilométer vált a lángok martalékává. A hatóságok szerint egy 42 éves férfi egy égő autót a mocsárba lökött, ezzel robbantotta ki az elképesztő méretűvé nőtt erdőtüzet.