Égő pokollá vált a környék – újabb hatalmas erdőtűz pusztít Los Angelesben

Több ezer embert evakuáltak erdőtűz miatt, ami csütörtökön keletkezett Los Angelestől északra, a hegyvidéki területen – írja a CNN.
A tűzvész öt óra alatt közel 6 négyzetkilométernyi területet égetett fel. A lángok közvetlenül a Lake Piru tó déli részénél, a Los Padres Nemzeti Erdő területén csaptak fel. Egy másik erdőtűz az államban már több mint 60 négyzetkilométert semmisített meg, míg a Gifford elnevezésű tűz az államban már közel 400 négyzetkilométernyi területet emésztett fel.
– közölte Andrew Dowd, a Ventura megyei tűzoltóság szóvivője.
Jelenleg 250 tűzoltó dolgozik a helyszínen, akik helikopteres és egyéb légitámogatással próbálják megfékezni a lángokat.
Tavaly júliusban is hatalmas erdőtűz pusztított Kalifornia államban, több mint 600 négyzetkilométer vált a lángok martalékává. A hatóságok szerint egy 42 éves férfi egy égő autót a mocsárba lökött, ezzel robbantotta ki az elképesztő méretűvé nőtt erdőtüzet.