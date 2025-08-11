Lángokban áll a világhírű turistacélpont - videó

Spanyolország északnyugati részén a forróság és az erős szél következtében gyorsan terjedő erdőtűz miatt több mint ezer embert kellett evakuálni - közölték a hatóságok. Tájékoztatásuk szerint a lángok veszélybe sodortak egy UNESCO világörökségi helyszínt is.

Erdőtűz a görögországi Asprochoriban (illusztráció gyanánt)

Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU

Megveszekedett erdőtűz tombol

Mintegy 400 embert evakuáltak Carucedo városából és környékéről, további 700-at pedig több településről Las Médulas közelében, egy ősi római aranybányászati területről, amely látványos vörös szikláiról ismert és a világörökség része.

Alfonso Manueco, Kasztília és León regionális kormányfője szerint több tűz is gyújtogatás eredménye.

Kíméletlenek leszünk azokkal szemben, akik az emberek életét és biztonságát, valamint történelmi és természeti örökségünket veszélyeztetik

- írta az X közösségi portálon.

Erdőtüzekkel küzdenek az északnyugati Galícia és az északi Navarra régiókban is.

Spanyolországot második hete sújtja hőhullám, amelynek során a hőmérséklet számos térségben meghaladja a 40 Celsius-fokot, a kánikula várhatóan legalább csütörtökig tart. Spanyolországot évek óta sújtják az erdőtüzek.

A polgári védelem tűzriadót rendelt el az ország nagy részén, azokon a területeken, ahol magas az erdőtüzek kockázata.