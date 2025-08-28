Soha nem látott pusztítást hozott az idei nyár, és a legrosszabb még hátravan

A tudósok szerint a klímaváltozás a a felelős. A témával behatóan foglalkozó World Weather Attribution (WWA) szerint az erdőtüzeket 10-szer valószínűbbé tette a globális felmelegedés.

Erdőtüzek.

Fotó: Anadolu via AFP/Mehmet Calik / Anadolu via AFP/Mehmet Calik

Erdőtüzek Európában

A WWA aggasztónak nevezte az általa tett megállapításokat. Annál is inkább, mert klímaváltozás fokozódó jeleit találta, egyre melegebb és szárazabb időjárással kell szembenézni – mondta Theodore Keeping, a londoni Imperial College Környezetpolitikai Központjának kutatója.

Ma, 1,3 fokos felmelegedést, és egyre pusztítóbb erdőtüzeket láthatunk, amelyekkel szemben szinte tehetetlenek vagyunk.

Aggasztó, hogy a szakértők szerint a legrosszabb még hátravan.

„Már ebben az évszázadban is akár három fokkal nőhet a felmelegedés, hacsak az országok nem szoknak le gyorsabban a fosszilis tüzelőanyagok használatáról” - tette hozzá Keep.

A nyári tüzek idén 20 életet követeltek, 80 ezer embert evakuáltak, és több mint egymillió hektárnyi terület égett le. A WWA elemzése szerint idén 22 százalékkal intenzívebbek voltak a tüzek, mint tavaly, így 2025 lett Európában az erdőtüzek csúcséve. A Földközi-tenger keleti részén júniusban és júliusban kitört több száz erdőtüzet a 40 fokot meghaladó hőmérséklet, a rendkívül száraz idő és az erős szél együttes hatása okozta.

A tanulmány megállapította, hogy az erdőtüzek előtti téli csapadékmennyiség körülbelül 14 százalékkal csökkent az iparosodás előtti korszak óta, amikor a fosszilis tüzelőanyagokra való nagymértékű támaszkodás kezdődött. Azt is megállapította, hogy az éghajlatváltozás miatt 13-szor valószínűbbek az egyhetes száraz, forró időszakok, amelyek a kiégetik a növényzetet.

Flavio Lehner, a Cornell Egyetem adjunktusa, aki nem vett részt a WWA kutatásában, elmondta, hogy annak összefoglalója és kulcsadatai összhangban vannak a szakirodalom megállapításaival, és annak a megértésével, hogy az éghajlatváltozás nagyban felelős az erdőtüzek kialakulásában.