Rendkívüli

Letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit

Északi Áramlat

37 perce
Olasz rendőrök elfogták azt a férfit, aki feltételezések szerint részt vett az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsban. Az Északi Áramlat ügye nemcsak a nemzetközi biztonságot érinti, hanem a szállítási láncok működését is. Az elfogás Rimini tartományban történt, és az illetőt hamarosan Németországba szállítják, ahol bíróság elé állítják.
Az Északi Áramlat gázvezetékeket célzó szabotázs egyik feltételezett résztvevőjét Olaszországban fogták el. Az elfogott ukrán állampolgár, Serhii K., a nyomozás szerint koordinátorként vett részt a 2022 szeptemberében elkövetett támadásban. A Bild információi szerint az ügy komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, mivel a robbanások súlyosan károsították két gázvezetéket.

Északi Áramlat: Az elfogott férfi szerepe a szabotázsban

Serhii K. a dániai Bornholm sziget közelében elhelyezett robbanószerekkel kapcsolatban gyanúsítják. A csoport Rostockból indult vitorlás jachton, amelyet hamis papírokkal béreltek ki német cégen keresztül. A robbanások a Nord Stream 1 és Nord Stream 2 vezetékeket súlyosan károsították, és az eset nemcsak Németországot, hanem a nemzetközi energiaszállítást is érintette. 

 

