Letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit

Az Északi Áramlat gázvezetékeket célzó szabotázs egyik feltételezett résztvevőjét Olaszországban fogták el. Az elfogott ukrán állampolgár, Serhii K., a nyomozás szerint koordinátorként vett részt a 2022 szeptemberében elkövetett támadásban. A Bild információi szerint az ügy komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, mivel a robbanások súlyosan károsították két gázvezetéket.

Olasz rendőrök elfogták azt a férfit, aki állítólag részt vett az Északi Áramlat elleni támadásban.

Északi Áramlat: Az elfogott férfi szerepe a szabotázsban

Serhii K. a dániai Bornholm sziget közelében elhelyezett robbanószerekkel kapcsolatban gyanúsítják. A csoport Rostockból indult vitorlás jachton, amelyet hamis papírokkal béreltek ki német cégen keresztül. A robbanások a Nord Stream 1 és Nord Stream 2 vezetékeket súlyosan károsították, és az eset nemcsak Németországot, hanem a nemzetközi energiaszállítást is érintette.