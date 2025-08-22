Lassan fény derül az Északi-áramlat gázvezeték felrobbantásának minden eddig elzárt titkára

Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása 2022 őszén megrázta Európát. A Balti-tenger alatt futó, Oroszországot Németországgal összekötő stratégiai infrastruktúra évtizedek óta viták és félelmek középpontjában állt, a robbanások pedig drámaian felerősítették az energiabiztonsági és geopolitikai kérdéseket. Most újabb fordulat következett: olasz rendőrök elfogták az egyik feltételezett kulcsszereplőt.

Az Északi Áramlat felrobbantása után nemzetközi nyomozás indult.

Északi Áramlat ügye: elfogás Olaszországban

Az olasz hatóságok Rimini tartományban vették őrizetbe az ukrán állampolgárságú Serhii K.-t, akit a német ügyészség körözött. A gyanú szerint koordinátorként vett részt a 2022 szeptemberében végrehajtott szabotázsban, amely során több robbanószerkezetet helyeztek el Bornholm sziget közelében. A nyomozás szerint a műveletet egy Rostockból induló vitorlás jachtról hajtották végre, amelyet hamis papírokkal béreltek ki.

Serhii K. nem egyszerű civil: a Bild értesülései szerint katonai múltja van. Századosként szolgált az ukrán hadseregben, korábban az SZBU-nál, az ukrán titkosszolgálatnál dolgozott, és a háború első hónapjaiban egy elit légvédelmi egységet vezetett. 2022 májusában kapta a parancsot arra, hogy katonákkal és civil búvárokkal részt vegyen egy titkos akcióban, a célpont pedig az Északi Áramlat volt.

A Diameter-hadművelet

A német sajtóban megjelent értesülések szerint a szabotázs terve „Diameter-hadművelet” néven született meg, méghozzá egy magas rangú ukrán tisztek részvételével zajló ivóest során. A tervet Valerij Zaluzsnij akkori ukrán főparancsnok felügyelte. Volodimir Zelenszkij elnök később tudomást szerzett az akcióról, és Washington nyomására állítólag megpróbálta leállítani, ám a kommandósok nem hátráltak meg.

2022. szeptember 26-án három robbanás rázta meg a vezetékeket, amelyek közül három vált teljesen használhatatlanná.

A gázvezeték története

Az Északi Áramlat gázvezeték ötlete már 1997-ben megszületett, amikor a Gazprom és a finn Neste közös vállalatot alapított North Transgas Oy néven. A 2000-es években több nagy európai energiavállalat is beszállt, majd 2005-re a Gazprom megszerezte a fő tulajdont. A projektet végül Északi Áramlat néven Svájcban jegyezték be.

2010 áprilisában kezdődött a tengeralatti csövek lefektetése, és 2011 novemberében Angela Merkel, Dmitrij Medvegyev és François Fillon részvételével adták át az első vezetéket. A rendszer évi 55 milliárd köbméter földgázt szállíthatott Oroszországból Németországba. Hossza 1222 kilométer, ezzel a világ leghosszabb tengeri gázvezetéke lett.

Már a kezdetektől komoly viták kísérték. Sokan attól tartottak, hogy Európa túlságosan kiszolgáltatottá válik Oroszország energiájának. A környezetvédők a Balti-tenger ökoszisztémáját féltették. A félelmek az orosz–ukrán háború idején beigazolódtak: a Kreml fegyverként használta az energiaszállítást, gázégetéssel és exportkorlátozásokkal.

2021-re elkészült az Északi Áramlat–2, amely újabb két csőpárral bővítette volna a kapacitást – ám az üzembe helyezésre már nem került sor, mivel a háború miatt politikai és jogi akadályokba ütközött.

A robbanások és következményeik

2022 szeptember 26-án három hatalmas robbanás következtében a vezetékekben szinte nullára esett a nyomás. A négy csőből három végleg használhatatlanná vált. Másnap a Lengyelország felé vezető új balti gázvezeték megnyitásával az európai energiatérkép is átalakult.

Új szakasz a nyomozásban

Serhii K. letartóztatásával most először került őrizetbe egy feltételezett kulcsszereplő. A német ügyészség további szabotőröket keres, és a nemzetközi nyomozás új lendületet kaphat. Az ügy geopolitikai súlya hatalmas: egyszerre érinti a nemzetközi biztonságot, az energiaszállításokat és az ukrajnai háború körüli diplomáciai játszmákat.