A Bild szerint Serhii K. nem akármilyen katona volt. Századosként szolgált az ukrán hadseregben, korábban az SZBU hírszerző ügynökségnél dolgozott, és egy elit légvédelmi egységet vezetett a háború első hónapjaiban.

Északi Áramlat

2022 májusában érzékeny megbízást kapott: két katonával és civil búvárokkal együtt egy titkos küldetésben kellett részt vennie. A célpont a 20 milliárd dolláros Északi Áramlat vezeték volt, amely orosz gázt szállított Európába a Balti-tengeren keresztül.

A Bild szerint a „Diameter hadművelet” 2022 májusában született magas rangú ukrán tisztek ivópartiján. Állítólag a hadsereg akkori vezetője, Valerij Zalusnij felügyelte a projektet. Volodimir Zelenszkij elnök később értesült róla, és – Washington nyomására – elrendelte a terv leállítását.

A kommandósok ugyanakkor nem álltak le: 2022. szeptember 26-án felrobbantak az Északi Áramlat csővezetékei. A robbanás súlyosan megrongálta a csővezetékeket, és nemzetközi nyomozást indított el, amely a mai napig tart. Szerhij K. személyében most először tartóztattak le egy feltételezett központi szereplőt.

További szabotőrök után kutatnak

A Bild információi szerint a „Northstream” hadművelet teljes gőzzel folytatódik, további támadók felkutatásával. A gyanú szerint a csővezetéket megsemmisítő kommandós egység egyes elkövetői az Olaszországban letartóztatott ukrán férfi közvetlen közelében tartózkodhattak.