Forróság idején ezek a furcsa ételek segítenek igazán!

Ezek az japán ételek régóta beépültek a nyári hagyományba, hiszen nemcsak ízletesek, de valódi frissítő élményt nyújtanak a melegben. A hiyashi ramen (hűtött rámen), zunda mochi, janagawa nabe és nagashi somen mind olyan klasszikus fogások, amelyek egyszerre kínálják a helyi ízek kultúráját és hőmérséklet-kiegyenlítést.
Hideg ramen, szójaszószos alappal. A levest néha jégkockák teszik még frissítőbbé. 1952-ben alkották meg egy helyi ramenüzletben, hogy a forró nyárban is élvezhető váljon ez az étel.
Édes, zöld edamame‑pasztával töltött rizssütemény, melyet gyakran hűtve szolgálnak fel. A zöldbab pasztája enyhén diós-édes ízű, fehérjében és B-vitaminban gazdag – ideális a nyári fáradtság utáni regenerálódáshoz.
Tradicionális forró leves dojo (édesvízi csík) halból és bojtorjángyökérrel. Bár melegen tálalják, tápanyagtartalma segít helyreállítani a testet – különösen a fülledt tokiói hőségben tartják erősítő ételnek.
A Nagashi Somen nemcsak egy étel, hanem egy különleges nyári élmény: a jeges somen tésztát hideg vízben, bambuszból készült csatornán engedik le, miközben a résztvevők pálcikával próbálják elkapni és elfogyasztani – egyszerre játékos és hűsítő.
