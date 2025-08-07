Forróság idején ezek a furcsa ételek segítenek igazán!

Ezek az japán ételek régóta beépültek a nyári hagyományba, hiszen nemcsak ízletesek, de valódi frissítő élményt nyújtanak a melegben. A hiyashi ramen (hűtött rámen), zunda mochi, janagawa nabe és nagashi somen mind olyan klasszikus fogások, amelyek egyszerre kínálják a helyi ízek kultúráját és hőmérséklet-kiegyenlítést.

Hűsítő japán ételek a nyári napokra. Fotó: BBC

Ételek, amelyek legyőzik a nyári hőséget

1. Hiyashi Ramen (Yamagata)

Hideg ramen, szójaszószos alappal. A levest néha jégkockák teszik még frissítőbbé. 1952-ben alkották meg egy helyi ramenüzletben, hogy a forró nyárban is élvezhető váljon ez az étel.

2. Zunda Mochi (Sendai)

Édes, zöld edamame‑pasztával töltött rizssütemény, melyet gyakran hűtve szolgálnak fel. A zöldbab pasztája enyhén diós-édes ízű, fehérjében és B-vitaminban gazdag – ideális a nyári fáradtság utáni regenerálódáshoz.

3. Janagawa Nabe (Tokió)

Tradicionális forró leves dojo (édesvízi csík) halból és bojtorjángyökérrel. Bár melegen tálalják, tápanyagtartalma segít helyreállítani a testet – különösen a fülledt tokiói hőségben tartják erősítő ételnek.

4. Nagashi Somen (Miyazaki)

A Nagashi Somen nemcsak egy étel, hanem egy különleges nyári élmény: a jeges somen tésztát hideg vízben, bambuszból készült csatornán engedik le, miközben a résztvevők pálcikával próbálják elkapni és elfogyasztani – egyszerre játékos és hűsítő.

A teljes cikk a BBC hivatalos oldalán tekinthető meg.