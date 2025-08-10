Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Etna

Tomboló Etna – Lélegzetelállító videókon a pokoli lávafolyam

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes események Olaszországban! Ismét lávát és hamut lövell az Etna Szicíliában, a föld alatti rengések is egyre erősödnek. A vulkán látványa egyszerre lenyűgözi és aggasztja a helyieket és a turistákat.Eközben a Vezúv térségét is llepték a lángok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
EtnakrátérlávaVezúv

Ismét kitört az Etna Szicílián, miközben katonákat is mozgósítottak vasárnap a Vezúv körül tomboló tüzek oltására.

CATANIA, ITALY - MAY 13: Mount Etna erupts again with intense Strombolian activity concentrated in the area of the Southeast crater near Catania, Italy on May 13, 2025. The event was characterized by frequent Strombolian explosions, from several vents within the crater, with two flows escaping from the Southeast crater one heading south the other eastward, the column of gas and ash propagated in a southeast direction falling back on wind-exposed villages. Strong rumblings generated by the explosions were heard as far away as Catania. The airborne alert that rose to red in the late evening of May 12 subsided just before dawn on May 13. This is the 15th paroxysm from the southeast crater during this year, the second in May 2025. Salvatore Allegra / Anadolu (Photo by Salvatore Allegra / ANADOLU / Anadolu via AFP)
Füst, láva és hamufelhő száll fel az Etna kráteréből Catania közelében
Fotó: Salvatore Allegra /Anadolu via AFP

Lávát áraszt az Etna, miközben lángok borítják a Vezúvot

Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna vasárnap kezdett el ismét lávát és hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint fokozódott a föld alatti rengések intenzitása. A cataniai nemzetközi repülőtér, ahol a nyári csúcsszezon miatt nagy a forgalom, egyelőre zavartalanul üzemel.

Időközben az olasz kormány úgy döntött, hogy katonákat is bevet a Nápoly melletti Vezúv vulkán térségében tomboló tüzek megfékezésére, valamint a gyújtogatók elleni fellépés érdekében.

A helyi sajtó szakértőkre hivatkozva arról cikkezett, hogy a szervezett bűnözéshez köthető gyújtogatók okozhatták a bozóttüzeket a térségben, hogy így nyerjenek földterületeket illegális szemétlerakókhoz.

Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak tűz martalékává a Vezúv lejtőin. Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, műholdas felvételek, amelyek a Nápolyi-öböl felett terjengő, Vezúv egyik oldaláról terjengő füstöt mutatják, futótűzként terjedtek az interneten.

A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!