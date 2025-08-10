Tomboló Etna – Lélegzetelállító videókon a pokoli lávafolyam

Ismét kitört az Etna Szicílián, miközben katonákat is mozgósítottak vasárnap a Vezúv körül tomboló tüzek oltására.

Füst, láva és hamufelhő száll fel az Etna kráteréből Catania közelében

Fotó: Salvatore Allegra /Anadolu via AFP

Lávát áraszt az Etna, miközben lángok borítják a Vezúvot

Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna vasárnap kezdett el ismét lávát és hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint fokozódott a föld alatti rengések intenzitása. A cataniai nemzetközi repülőtér, ahol a nyári csúcsszezon miatt nagy a forgalom, egyelőre zavartalanul üzemel.

Időközben az olasz kormány úgy döntött, hogy katonákat is bevet a Nápoly melletti Vezúv vulkán térségében tomboló tüzek megfékezésére, valamint a gyújtogatók elleni fellépés érdekében.

A helyi sajtó szakértőkre hivatkozva arról cikkezett, hogy a szervezett bűnözéshez köthető gyújtogatók okozhatták a bozóttüzeket a térségben, hogy így nyerjenek földterületeket illegális szemétlerakókhoz.

Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak tűz martalékává a Vezúv lejtőin. Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, műholdas felvételek, amelyek a Nápolyi-öböl felett terjengő, Vezúv egyik oldaláról terjengő füstöt mutatják, futótűzként terjedtek az interneten.

A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra.