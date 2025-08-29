Veszély! Drogériában is kapható étrend-kiegészítő miatt halt meg egy férfi

A Washington állambeli Jordan McKibban 37 évesen esett össze otthonában, miután elfogyasztott egy kanálnyi kratom nevű poralapú étrend-kiegészítőt, amelyet limonádéjába kevert – írja a NY Post. Az államokban több száz ember halálát okozta már ez a szer.

A kratom nevű étrend-kiegészítő ártatlanul kinéző por, de opioidhoz hasonlóan addiktív és halálos lehet.

Fotó: Unsplash

Dr. Robert Levy, a Minnesotai Egyetem addiktológus szakértője figyelmeztetett: „A kratom opioidként hat. Az emberek rászokhatnak, elvonási tünetekkel küzdhetnek, és akár bele is halhatnak.”

Az étrend-kiegészítő, amely halált okozhat

Az elmúlt években egy új, sokkal erősebb származék, a 7-hidroxi-mitragynin (7-OH) is elárasztotta a piacot. A hatóanyag erőssége sokszorosa lehet a morfiumnak, és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) már javasolta, hogy sorolják be az illegális szerek közé.

„A 7-OH sokkal addiktívabb és sokkal problémásabb, mint a hagyományos kratom” – mondta Levy. Az FDA szerint azonnali szabályozásra és felvilágosító kampányra van szükség, hogy ne induljon el egy újabb opioidjárvány.