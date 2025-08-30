Hírlevél

étterem

Jobb, ha van postás ismerősöd, mert képeslap nélkül itt nem eszel!

A világ gasztronómiai elitje ma már nemcsak az ízekről, hanem az elérhetetlenségről is szól. Egy étterem manapság legalább akkora presztízst jelent a várólistájával, mint a Michelin-csillaga, hiszen van, ahol képeslap kell a bejutáshoz, máshol pedig éveket kell várni egy asztalra.
étterembejutásMichelin csillag

Az étterem foglalás sok helyen egyszerű online kattintás, de a világ néhány pontján már extrémsportnak számít. A Dojo legújabb kutatása alapján a legnehezebben lefoglalható éttermek listája elképesztő példákat mutat: van, ahol kézzel írt képeslap a belépő, máshol pedig szinte öröklődnek az asztalok.

The Lost Kitchen – a legnehezebben lefoglalható étterem Maine-ben, USA
The Lost Kitchen – a legnehezebben lefoglalható étterem Maine-ben, USA

Amerikai étterem: képeslapos bejutás és családi örökség

Az abszolút első helyezett az amerikai The Lost Kitchen, Maine államban. Itt a vendégeknek minden tavasszal kézzel írt képeslapot kell postán elküldeniük, és a szerencsések közül sorsolják ki, kik vacsorázhatnak a következő évben. Nem e-mail, nem online rendszer – csak a postás hozhatja el a bejutás lehetőségét.

A második helyen a legendás, 130 éves Rao’s szerepel, New York keleti Harlem városrészéből. Ez az ikonikus olasz étterem mindössze tíz asztallal működik, de ezek nem foglalhatók: tulajdonképpen „birtokolják” őket a törzsvendégek, akik továbbadhatják meghívásaikat barátoknak, családtagoknak. Itt vacsorázni olyan, mintha egy titkos klubba nyernél belépőt – a kapcsolatok nélkül esély sincs bejutni.

Rao’s – 130 éves olasz étterem New Yorkban, a legnehezebben lefoglalható helyek egyike
Rao’s – 130 éves olasz étterem New Yorkban, a legnehezebben lefoglalható helyek egyike

Spanyolország: a fine dining fellegvára

Európában kiemelkedő helyen áll Spanyolország, ahol több világhírű étterem is felkerült a toplistára. A barcelonai Disfrutar, amelyet 2024-ben a világ legjobb éttermének választottak, egy teljes évre előre tele van foglalásokkal.
A gironai El Celler de Can Roca, amelyet három testvér vezet, egyedülálló családi élményt kínál – és ehhez 330 napot kell kivárni a várólistán.
Nem maradhat ki a baszkföldi Mugaritz sem, ahol a kísérletező, formabontó menük miatt rendszeresen hónapokra előre megtelik minden szabad hely.

Az El Celler de Can Roca Gironában három testvér által vezetett ikonikus étterem, amely a világ legnehezebben lefoglalható éttermei között szerepel.
Az El Celler de Can Roca Gironában három testvér által vezetett ikonikus étterem, amely a világ legnehezebben lefoglalható éttermei között szerepel.

Európai ikonok: Noma, De Librije és társai

Az európai gasztronómia élvonala sem marad el az amerikai és spanyol versenytársaktól. A dániai Noma, amely többször is a világ legjobb éttermének számított, a közelgő bezárása ellenére is hatalmas érdeklődést vált ki. A foglalások átlagosan 1300 dollárért (!) cserélnek gazdát a másodlagos piacokon.
A hollandiai De Librije három Michelin-csillaggal büszkélkedhet, és fenntarthatóságáról híres, ám az asztalok itt is hónapokkal előre betelnek. Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság szintén több kulináris „zarándokhelyet” vonultat fel, ahol a türelem legalább akkora erény, mint az étvágy.

Hogyan lehet mégis bejutni?

Az esélytelenek nyugalmával senkinek sem kell elindulnia – van néhány kiskapu:

  • érdemes hónapokkal előre tervezni, különösen a holtszezonra,
  • sok étterem tart fenn korlátozott számú walk-in lehetőséget,
  • kreatív megoldások is számítanak – mint a képeslap a The Lost Kitchen esetében,
  • a tehetősebbek számára pedig ott a foglalás-vásárlás lehetősége a másodlagos piacon, ám ilyenkor fontos ellenőrizni a platform megbízhatóságát és a jogi feltételeket.

Egy biztos: a világ legnehezebben lefoglalható éttermei mára nemcsak gasztronómiai élményt kínálnak, hanem státuszszimbólummá is váltak – ahol a vacsora maga a jutalom, de a bejutás már önmagában a győzelem.

Viszont nem csak szerte a világban vannak kiváló éttermek hanem Budapesten is.

A világ 10 legnehezebben lefoglalható étterme:

  1. The Lost Kitchen – Maine, USA
  2. Rao’s – New York, USA
  3. Disfrutar – Barcelona, Spanyolország
  4. House of Prime Rib – San Francisco, USA
  5. El Celler de Can Roca – Girona, Spanyolország
  6. The Bank Tavern – Bristol, UK
  7. Pujol – Mexico City, Mexikó
  8. Damon Baehrel – New York, USA
  9. Noma – Koppenhága, Dánia
  10. La Mercerie – Marseille, Franciaország

 

