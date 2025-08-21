Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: gyilkosság áldozata lett az eltűnt csecsemő

étterem

Ezeket a fogásokat és italokat kerüld, ha nem akarsz gyomorrontást!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szakértők szerint nem minden fogás biztonságos, ami az étlapra kerül. Egy étterem tulajdonos tapasztalatai alapján több olyan étel és ital is előfordul, amely komoly kockázatot jelenthet, ha nem megfelelően készítik el vagy tárolják. A bennfentes most pontosan megnevezte, mely hibák fordulnak elő leggyakrabban a vendéglátásban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
étteremveszélyesrendelés

Egy nő a TikTokon osztotta meg, étteremtulajdonos barátjának köszönhetően, mely ételeket és italokat érdemes messziről elkerülni, ha nem akarod, hogy rosszul legyél. Julia Besz videójának leírásában részletesen ismertette étteremtulajdonos ismerőse meglátásait - írja a New York Post.

Étterem
Nem minden étterem kínálata olyan biztonságos, mint elsőre tűnik. Fotó: Unsplash

Étteremi trükkök: ezért nem mindig jó választás a „különlegesség”

Mint kiderült, mindegy, hogy valaki egy gyorsétteremben vagy egy elegáns helyen ül asztalhoz, van néhány fogás, amit érdemes kerülni. A lista élén azok a „különlegességek” állnak, amelyeknek nincs egyértelmű kapcsolata szezonális alapanyagokhoz. Bár elsőre ártalmatlannak tűnhetnek, a szakmában ez sokszor azt jelenti, hogy olyan alapanyagokról van szó, amelyeket sürgősen fel kell használni, mielőtt megromlanak. A szószok és a díszítés elrejtik a valódi állapotukat, így a vendég gyakran prémium árat fizet előző napi maradékért.

Távol a tengertől halat rendelni önmagában is kockázatos döntés lehet, de a szakértő szerint különösen a tenger gyümölcseivel érdemes óvatosnak lenni. Mint mondta, ha nem lehet biztosan tudni, hogy az alapanyag naponta friss szállítmányból származik és kifogástalan körülmények között tárolják, akkor a vendég gyakorlatilag a saját egészségét kockáztatja.

A szakember az italoknál is figyelmeztetett egy kevésbé ismert veszélyre. Rámutatott: ha a jégkészítő berendezést nem tisztítják rendszeresen, márpedig a nagy forgalmú helyeken ez gyakran előfordul, akkor a vendég poharában nem más, mint egy hűtött baktériumtenyészet landolhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!