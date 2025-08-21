Ezeket a fogásokat és italokat kerüld, ha nem akarsz gyomorrontást!

Egy nő a TikTokon osztotta meg, étteremtulajdonos barátjának köszönhetően, mely ételeket és italokat érdemes messziről elkerülni, ha nem akarod, hogy rosszul legyél. Julia Besz videójának leírásában részletesen ismertette étteremtulajdonos ismerőse meglátásait - írja a New York Post.

Nem minden étterem kínálata olyan biztonságos, mint elsőre tűnik. Fotó: Unsplash

Étteremi trükkök: ezért nem mindig jó választás a „különlegesség”

Mint kiderült, mindegy, hogy valaki egy gyorsétteremben vagy egy elegáns helyen ül asztalhoz, van néhány fogás, amit érdemes kerülni. A lista élén azok a „különlegességek” állnak, amelyeknek nincs egyértelmű kapcsolata szezonális alapanyagokhoz. Bár elsőre ártalmatlannak tűnhetnek, a szakmában ez sokszor azt jelenti, hogy olyan alapanyagokról van szó, amelyeket sürgősen fel kell használni, mielőtt megromlanak. A szószok és a díszítés elrejtik a valódi állapotukat, így a vendég gyakran prémium árat fizet előző napi maradékért.

Távol a tengertől halat rendelni önmagában is kockázatos döntés lehet, de a szakértő szerint különösen a tenger gyümölcseivel érdemes óvatosnak lenni. Mint mondta, ha nem lehet biztosan tudni, hogy az alapanyag naponta friss szállítmányból származik és kifogástalan körülmények között tárolják, akkor a vendég gyakorlatilag a saját egészségét kockáztatja.

A szakember az italoknál is figyelmeztetett egy kevésbé ismert veszélyre. Rámutatott: ha a jégkészítő berendezést nem tisztítják rendszeresen, márpedig a nagy forgalmú helyeken ez gyakran előfordul, akkor a vendég poharában nem más, mint egy hűtött baktériumtenyészet landolhat.