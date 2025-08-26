Éttermi tippek: mit ne rendelj, ha biztonságban akarsz maradni

Az éttermi tippek TikTokon robbantak, és gyorsan vihart kavartak. Egy ismert videós, Julia egy közeli barátja tanácsait osztotta meg, amelyek szerint bizonyos rendelés komoly kockázatokat rejt.
Julia, (aki az Egyesült Királyságból származik) egy étterem-tulajdonos barátja bizalmas tanácsait mesélt el a TikTokon. A felsorolt éttermi tippek közül az első rögtön a „Különlegességek” menüre vonatkozott, amely gyakran rejt olyan alapanyagokat, amelyek nem friss, szezonális forrásból származnak.
A szósz elfedi az étel korát, a díszítés eltereli a figyelmet – és mire megeszed, tegnapi maradékért fizettél prémium árat
– hangzott el.
Nem sokkal később Julia a tenger gyümölcseire hívta fel a figyelmet. A tanács egyértelmű: ha az étterem nem a tengerpart mellett működik, jobb elkerülni ezt a rendelést. A menü ezen pontjai ugyanis a kockázatos ételek közé sorolhatók.
Tudta, hogy a rizs veszélyes méreganyagot is rejthet?
A tippek azonban nem álltak meg itt. A következő intő jel az italok jégkockája volt. Julia drámai hasonlattal érzékeltette a veszélyt: „Lényegében egy jeges kémcsőből iszol.” A Julia által megosztott éttermi tippek szerint a forgalmas bárokban a higiénia ezen a ponton gyakran komoly csorbát szenved.
A legnagyobb döbbenetet talán a csirke okozta.
Julia szerint a svédasztalokon vagy a korlátlan étkezést kínáló helyeken ez az étel könnyen válhat veszélyessé. A folyamatos melegen tartás ideális környezetet teremt a baktériumok számára. „Nem látod, de 12 óra múlva érezni fogod” – figyelmeztetett.
Végül a nő azt javasolta, hogy rendelés előtt mindig érdeklődjünk:
Milyen gyorsan fogy el ez az étel a konyháról?
Ha a válasz lassú fogyásra utal, az biztos jel, hogy ne rendelj, és hagyjuk ki a menüből.
Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg.