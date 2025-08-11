Eladták a világhírű Fabergét – nem semmi összegért cserélt gazdát

A Gemfields, amely Afrikában bányászik színes drágaköveket, bejelentette, hogy a Fabergét az amerikai SMG Capital vásárolta meg. A céget az orosz származású, az Egyesült Királyságban élő befektető, Szergej Moszunov irányítja. A Gemfields 2013-ban 142 millió dollárért vette meg a márkát, de a luxuscikkek piacának gyengélkedése és a mozambiki rubinbánya működésének ideiglenes leállítása miatt 2024 decemberében eladásra kínálta – írja a The Guardian.

Fotó: YURI KADOBNOV / AFP

Fabergé: a császári tojások öröksége és a globális terjeszkedés terve

A Fabergé 1882-ben alakult, és a cári család számára készített díszes húsvéti tojásairól vált híressé.

A 20. század során többször gazdát cserélt, 1989-ben például 1,55 milliárd dollárért vásárolta meg az Unilever.

A márka 2009-ben éledt újjá a Fabergé család közreműködésével, és azóta ékszerek és órák széles választékával bővítette kínálatát.

Moszunov szerint a Fabergé egyedülálló öröksége – amely Oroszországhoz, Angliához, Franciaországhoz és az Egyesült Államokhoz köti – óriási lehetőségeket kínál a nemzetközi jelenlét erősítésére. A Gemfields az eladásból befolyt összeget mozambiki és zambiai bányászati tevékenységének finanszírozására fordítja.