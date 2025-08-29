Fagyasztó, de nem mindenható – ezek az ételek tönkremennek benne!
Akár a tegnapi pizzát, akár a barnulni kezdő banánt szeretnénk elrakni, a fagyasztó sok esetben hasznos megoldás. A szakértők azonban figyelmeztetnek: bizonyos alapanyagok teljesen élvezhetetlenek lesznek, ha jég közé kerülnek. Vizes, gumiszerű vagy szétázott állag vár ránk, ha nem figyelünk arra, mit teszünk a fagyasztó mélyére.
1. Rántott vagy olajos ételek:A házi rántott hús, csirke vagy tempurás falatok a fagyasztó után szétáznak, elvesztik a ropogós textúrájukat. A gyári mirelit változatok bírják, a házi készítés viszont nem.
2. Keményre főtt tojás:A tojásfehérje a fagyasztóban gumiszerűvé és vizes masszává válik. A sárgáját viszont eltehetjük, ha kevés sót vagy cukrot keverünk hozzá.
3. Magas víztartalmú zöldségek:Az uborka vagy a saláta a fagyasztó után pépes masszává olvad. Csak levesben vagy turmixban használható, ahol nem gond a roppanós állag elvesztése.
4. Joghurt és főzőtejszín:A fagyasztóban eltett joghurt szemcsés, vizes vagy jeges lesz. Fogyasztásra nem, legfeljebb főzéshez alkalmas.
5. Lágy sajtok:A brie, a feta vagy a krémsajt a fagyasztó hatására vizes, kenhetetlen masszává válik. Kész ételben viszont bátran lefagyasztható.
Tippek a biztonságos fagyasztó használatához
Csak szavatossági időn belül tegyük a fagyasztóba az ételeket.
A legbiztonságosabb kiolvasztás a hűtőszekrényben történik.
Ellenőrizzük a címkét: a legtöbb csomag jelzi, hogy bírja-e a fagyasztó tárolását.