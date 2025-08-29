Fagyasztó, de nem mindenható – ezek az ételek tönkremennek benne!

1. Rántott vagy olajos ételek:A házi rántott hús, csirke vagy tempurás falatok a fagyasztó után szétáznak, elvesztik a ropogós textúrájukat. A gyári mirelit változatok bírják, a házi készítés viszont nem.

Fagyasztó használata nem minden ételnél jó ötlet – bizonyos alapanyagok kiolvasztás után elveszítik állagukat, ízüket, vagy teljesen élvezhetetlenné válnak. Fotó:Illusztráció/Unplash

2. Keményre főtt tojás:A tojásfehérje a fagyasztóban gumiszerűvé és vizes masszává válik. A sárgáját viszont eltehetjük, ha kevés sót vagy cukrot keverünk hozzá.

Fagyasztó használata nem minden ételnél jó ötlet – bizonyos alapanyagok kiolvasztás után elveszítik állagukat, ízüket, vagy teljesen élvezhetetlenné válnak Fotó:Illusztráció/Unplash

3. Magas víztartalmú zöldségek:Az uborka vagy a saláta a fagyasztó után pépes masszává olvad. Csak levesben vagy turmixban használható, ahol nem gond a roppanós állag elvesztése.

Fagyasztó használata nem minden ételnél jó ötlet – bizonyos alapanyagok kiolvasztás után elveszítik állagukat, ízüket, vagy teljesen élvezhetetlenné válnak Fotó:Illusztráció/Unplash

4. Joghurt és főzőtejszín:A fagyasztóban eltett joghurt szemcsés, vizes vagy jeges lesz. Fogyasztásra nem, legfeljebb főzéshez alkalmas.

Fagyasztó használata nem minden ételnél jó ötlet – bizonyos alapanyagok kiolvasztás után elveszítik állagukat, ízüket, vagy teljesen élvezhetetlenné válnak Fotó:Illusztráció/Unplash

5. Lágy sajtok:A brie, a feta vagy a krémsajt a fagyasztó hatására vizes, kenhetetlen masszává válik. Kész ételben viszont bátran lefagyasztható.

Fagyasztó használata nem minden ételnél jó ötlet – bizonyos alapanyagok kiolvasztás után elveszítik állagukat, ízüket, vagy teljesen élvezhetetlenné válnak Fotó:Illusztráció/Unplash

Tippek a biztonságos fagyasztó használatához

Csak szavatossági időn belül tegyük a fagyasztóba az ételeket.

A legbiztonságosabb kiolvasztás a hűtőszekrényben történik.

Ellenőrizzük a címkét: a legtöbb csomag jelzi, hogy bírja-e a fagyasztó tárolását.

Itt olvashat többet Tippet-Trükköt ételekhez.