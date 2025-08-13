Mi a csuda? Turistát jelentettek fel Japánban – nem fogja elhinni, miért

Egy japán utazás tele lehet meglepetésekkel, de nem mindenki számít arra, hogy egy egyszerű fagylalt miatt kerül szembe a rendőrséggel. A @travel Instagram-oldalon megosztott videón egy amerikai nő látható, amint idegesen mosolyog a kamerába, miközben Tokió egy meg nem nevezett részén a járdán ül. A felvétel ezután egy kerékpáros sisakos rendőrt mutat, aki jegyzettömbbel a kezében szigorúan magyaráz, majd elkezd papírokat kitölteni – írja a Daily Mail.

Fotó: Unsplash

Fagylalt miatt szólt rá a rendőr Tokióban

Bár Japánban nem tiltja törvény, hogy az utcán együnk, a helyiek szemében a lakóövezetekben, vonatokon és csendesebb környékeken ez udvariatlannak számít. A kulturális etikett egyik fő oka a tisztaság iránti mély tisztelet – az ország utcái híresek a makulátlanságukról, és mivel kevés a köztéri szemetes, az emberek hazaviszik a szemetet.

Naomi Sato, kiotói etikett-tanácsadó elmondta:

Evés közben sétálni gondatlanságnak tűnhet. Zavarhatjuk vele a többieket, például, ha leejtjük az ételt vagy elfoglalunk egy zsúfolt helyet. A japán kultúrában az étkezés a figyelemről szól, és általában kijelölt helyeken történik.

Turistaövezetekben, fesztiválokon vagy utcai ételstandoknál ez a szabály lazábban kezelhető, de még ilyenkor is illik félreállni és helyben befejezni az ételt. A turistáknak ajánlott figyelni a kijelölt ülő- vagy állóhelyekre, kompakt ételeket választani, és magukkal vinni egy kis zacskót a szemét számára.