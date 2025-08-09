Hírlevél

fagyizás

Mit tesznek a fagyiba? Már meg sem olvad a nyári hőségben!

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
A fagyi a nyár kihagyhatatlan finomsága – de egyúttal az egyik leggyorsabban olvadó is. A BBC beszámolója szerint tudósok most olyan megoldáson dolgoznak, amellyel a fagylalt sokkal tovább megőrizheti állagát még a forró nyári napokon is.
fagyizásnyárhőség

Sokunknak ismerős a pillanat: a finom fagylalt már az első nyári napsütésben megolvad, mielőtt élvezni tudnánk. A japán Kanazawa Ice fejlesztése évekkel ezelőtt vírusként terjedt el – polifenollal dúsított jégkrémeik hőségben sem olvadtak el. Ez az új technológia most új lendületet kapott, és kutatók már az amerikai élelmiszeriparban is tesztelik az eljárást.

fagylalt, Így alakulnak a fagyi árak 2025 nyarán a Balatonnál.
fagylalt

A fagylalt alapja tejzsír, cukor és levegő – de ha megolvad és újrafagy, jégkristályos, kellemetlen állagú lesz. 

Cameron Wicks élelmiszertudós egy új ötlettel állt elő: tanninsavat, azaz egy természetes polifenolt kevert a tejszínhez. A különböző koncentrációk (0,75%–3%) alapján világossá vált, hogy a magasabb dózisú polifenolok sűrítik a keveréket, és szinte zselés állagot hoznak létre.

Ez azért működik, mert a tanninsav kölcsönhatásba lép a fehérjékkel és zsírcseppekkel, így olyan hálót hoz létre, amely gátolja a zsírok szétválását – így a fagyi nem olvad szét olyan gyorsan.

Milyen lesz a jövő fagylaltja?

A BBC cikke szerint ez az eljárás nem „megfagyasztja az időt”, de olyan szerkezetet biztosít a fagylaltnak, amelynek köszönhetően akár órákig is megtartja formáját. A hőmérsékletet nem befolyásolja, de az olvadási folyamatot késlelteti. A tudósok szerint a jövőben ezek a természetes stabilizátorok akár el is terjedhetnek a kereskedelmi forgalomban kapható fagylaltokban, különösen a hosszú szállítási útvonalakon.

 

