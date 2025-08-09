Mit tesznek a fagyiba? Már meg sem olvad a nyári hőségben!

Sokunknak ismerős a pillanat: a finom fagylalt már az első nyári napsütésben megolvad, mielőtt élvezni tudnánk. A japán Kanazawa Ice fejlesztése évekkel ezelőtt vírusként terjedt el – polifenollal dúsított jégkrémeik hőségben sem olvadtak el. Ez az új technológia most új lendületet kapott, és kutatók már az amerikai élelmiszeriparban is tesztelik az eljárást.

fagylalt

A fagylalt alapja tejzsír, cukor és levegő – de ha megolvad és újrafagy, jégkristályos, kellemetlen állagú lesz.

Cameron Wicks élelmiszertudós egy új ötlettel állt elő: tanninsavat, azaz egy természetes polifenolt kevert a tejszínhez. A különböző koncentrációk (0,75%–3%) alapján világossá vált, hogy a magasabb dózisú polifenolok sűrítik a keveréket, és szinte zselés állagot hoznak létre.

Ez azért működik, mert a tanninsav kölcsönhatásba lép a fehérjékkel és zsírcseppekkel, így olyan hálót hoz létre, amely gátolja a zsírok szétválását – így a fagyi nem olvad szét olyan gyorsan.