Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
gyilkos

Kiderült, ki állhat a brutális gyilkosság mögött

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vér áztatja a betont, vér tapad a gyilkos kézhez. Egy fegyveres gyilkos két férfira támadt Németországban, egy áldozat meghalt, a másik életveszélyben van. A rendőrség hajtóvadászatot indított a szerb férfi ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosfegyveres bűncselekménykörözésrendőrség

A fegyveres gyilkos péntek délután lőtt rá két férfira Németországban. A gyilkosság után a rendőrség körözést adott ki – írja a Blic.rs.

hajtóvadászat a szerb fegyveres gyilkos után
A gyanúsított két másik emberre lőtt rá Forrás: képkivágás

Hajtóvadászat indult a fegyveres gyilkos után

A németországi Menden városát pénteken sokkolta a hír: egy szerb támadó, a 40 éves Kenan Mehović tüzet nyitott két férfira. Az eset 13:40-kor történt egy lakóövezetben. 

A támadás során egy 45 éves német férfi életét vesztette, a helyszínen hiába próbálták megmenteni. Egy másik áldozat, egy 49 éves török férfi, mellkason és karon kapott lövést, orvosai az életéért küzdenek.

A fegyveres gyilkos a lövöldözés után elmenekült. A rendőrség közleményében hangsúlyozta: a férfi továbbra is felfegyverkezve lehet, ezért a lakosságot figyelmeztették, hogy semmiképpen se próbálják megközelíteni.

A rendőrség körözést adott ki és közzétette a támadó fényképét, a hajtóvadászat nagy erőkkel zajlik. A gyilkosság miatt a helyiek félelemben élnek, amíg a fegyveres gyilkos szabadlábon van.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!