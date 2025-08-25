Kiderült, ki állhat a brutális gyilkosság mögött

A fegyveres gyilkos péntek délután lőtt rá két férfira Németországban. A gyilkosság után a rendőrség körözést adott ki – írja a Blic.rs.

A gyanúsított két másik emberre lőtt rá Forrás: képkivágás

Hajtóvadászat indult a fegyveres gyilkos után

A németországi Menden városát pénteken sokkolta a hír: egy szerb támadó, a 40 éves Kenan Mehović tüzet nyitott két férfira. Az eset 13:40-kor történt egy lakóövezetben.

A támadás során egy 45 éves német férfi életét vesztette, a helyszínen hiába próbálták megmenteni. Egy másik áldozat, egy 49 éves török férfi, mellkason és karon kapott lövést, orvosai az életéért küzdenek.

A fegyveres gyilkos a lövöldözés után elmenekült. A rendőrség közleményében hangsúlyozta: a férfi továbbra is felfegyverkezve lehet, ezért a lakosságot figyelmeztették, hogy semmiképpen se próbálják megközelíteni.

aha, ein Mann aus dem Ort. Kenan Mehovic, Serbe. pic.twitter.com/pJByA2dzNH — Balder (@Balderbike) August 23, 2025

A rendőrség körözést adott ki és közzétette a támadó fényképét, a hajtóvadászat nagy erőkkel zajlik. A gyilkosság miatt a helyiek félelemben élnek, amíg a fegyveres gyilkos szabadlábon van.