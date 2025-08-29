Felgyújtotta a bárt, mert nem kapott majonézt a szendvicséhez

Egy szendvics körüli vita fajult drámai tűzesetté: egy férfi felgyújtotta a bárt, miután nem szolgálták ki majonézzel, kedvenc szószával – számolt be a brutális esetről a Daily Star.

Egy férfi felgyújtotta a bárt, mert nem volt majonéz a szendvicsben (illusztráció) Fotó: William Hadley/Pexels

Felgyújtotta a bárt, mert nem volt majonéz

Egy ötvenes éveibenjáró férfi a sevillai Los Palacios y Villafranca településen található Las Postas bárban rendelt egy „montadito” szendvicset. A pincérnő közölte vele, hogy a bárban készülnek a szendvicsek, így szószokat – sem majonézt, sem ketchupot – nem tudnak adni.

A rövid vita után a férfi feldühödve távozott, majd egy közeli benzinkútról egy kannányi üzemanyaggal tért vissza. A helyszínen benzinnel locsolta fel a bárt, és lángra lobbantotta az épületet, miután újra megtagadták tőle a szószokat.

A támadás során szerencsére nem történt személyi sérülés. Az elkövető azonban karján égési sérüléseket szenvedett, miközben több pincér és vendég üldözőbe vette. A tüzet a dolgozók gyorsan megfékezték poroltókkal, de a kár így is jelentős: mintegy 7 000 fontnyi (3 millió forint) javítási költségre számítanak.