Tűz és pánik, miután egy férfi felgyújtotta magát a repülőtéren

Az almati repülőtér utasai drámai jelenetek szemtanúi lettek, amikor egy férfi felgyújtotta magát a jegypultnál. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, hogy először lángba borult, majd a csarnokba rohant, ahol a dolgozók poroltóval küzdöttek meg a tűzzel.
A szemtanúk beszámolói szerint a férfi előzőleg könyörgött jegyért, miután lekéste a vonatát. Amikor telefonon összeveszett a feleségével, elővette a magánál tartott gyúlékony anyagot, és meggyújtotta.
Hamar kórházba szállították, állapota kritikus.
A rendőrség szerint a férfi ittas lehetett. Továbbra sem világos, hogyan jutott be gyúlékony anyaggal a repülőtér területére, de feltételezések szerint egy közeli benzinkútról szerezhette.
Az eset ideiglenesen megbénította a repülőtér forgalmát, és sokkolta az utasokat, akik döbbenten figyelték, ahogy a férfit a személyzet próbálja kimenteni a lángok közül – írja a New York Post.
