Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
felgyújtotta magát

Tűz és pánik, miután egy férfi felgyújtotta magát a repülőtéren

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló jelenet játszódott le a Almatiban, Kazahsztánban. Egy férfi a repülőtér közepén felgyújtotta magát. A szemtanúk szerint családi vita vezetett oda, hogy végzetes lépésre szánta el magát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felgyújtotta magáttűzrepülőtérKazahsztán

Az almati repülőtér utasai drámai jelenetek szemtanúi lettek, amikor egy férfi felgyújtotta magát a jegypultnál. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, hogy először lángba borult, majd a csarnokba rohant, ahol a dolgozók poroltóval küzdöttek meg a tűzzel.

felgyújtotta magát
Sokkoló videón, ahogy felgyújtotta magát egy férfi Almatiban Forrás: képkivágás Twitter/News.Az

Felgyújtotta magát egy férfi

A szemtanúk beszámolói szerint a férfi előzőleg könyörgött jegyért, miután lekéste a vonatát. Amikor telefonon összeveszett a feleségével, elővette a magánál tartott gyúlékony anyagot, és meggyújtotta. 

Hamar kórházba szállították, állapota kritikus.

A rendőrség szerint a férfi ittas lehetett. Továbbra sem világos, hogyan jutott be gyúlékony anyaggal a repülőtér területére, de feltételezések szerint egy közeli benzinkútról szerezhette.

Az eset ideiglenesen megbénította a repülőtér forgalmát, és sokkolta az utasokat, akik döbbenten figyelték, ahogy a férfit a személyzet próbálja kimenteni a lángok közül – írja a New York Post.

Korábban írtuk: Élő adásban, gyerekei szeme láttára gyújtotta fel magát egy magyar nő egy TikTok-kihívás miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!