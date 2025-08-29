Tűz és pánik, miután egy férfi felgyújtotta magát a repülőtéren

Az almati repülőtér utasai drámai jelenetek szemtanúi lettek, amikor egy férfi felgyújtotta magát a jegypultnál. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, hogy először lángba borult, majd a csarnokba rohant, ahol a dolgozók poroltóval küzdöttek meg a tűzzel.

Sokkoló videón, ahogy felgyújtotta magát egy férfi Almatiban Forrás: képkivágás Twitter/News.Az

Felgyújtotta magát egy férfi

A szemtanúk beszámolói szerint a férfi előzőleg könyörgött jegyért, miután lekéste a vonatát. Amikor telefonon összeveszett a feleségével, elővette a magánál tartott gyúlékony anyagot, és meggyújtotta.

Hamar kórházba szállították, állapota kritikus.

A rendőrség szerint a férfi ittas lehetett. Továbbra sem világos, hogyan jutott be gyúlékony anyaggal a repülőtér területére, de feltételezések szerint egy közeli benzinkútról szerezhette.

Horrific video shows passenger setting himself on fire at airport counter https://t.co/Rk9zV9xdRW pic.twitter.com/eDbaYtYTp2 — New York Post (@nypost) August 28, 2025

Az eset ideiglenesen megbénította a repülőtér forgalmát, és sokkolta az utasokat, akik döbbenten figyelték, ahogy a férfit a személyzet próbálja kimenteni a lángok közül – írja a New York Post.

