Meztelen gyerekeket filmezett egy pedofil a magyarok kedvelt üdülőhelyén

Kedden kora este a helyi lakosok észrevettek egy férfit az egyik, magyarok által is kedvelt isztriai településen, aki beépített kamerával ellátott karórájával meztelen gyerekeket filmezett a strandon. Azonnal értesítették a rendőrséget, akik a helyszínen elfogták a német férfit, átkutatták a bérelt ingatlanát, az autóját és a nála lévő összes technikai felszerelést. Terhelő felvételeket találtak nála, amelyeket aznap filmezett. Gyermekpornográfiával és kizsákmányolással gyanúsítják, egy hónapra előzetes letartóztatásba került.

Néhány okosóra videófelvétel készítésére is alkalmas - képünk illusztráció

Fotó: AFP/DPA/ULI DECK

Terhelő felvételek kerültek elő

„Az ilyen esetek azt mutatják, hogy a közvélemény egyre inkább tudatában van a gyermekek filmezésének problémájával, és hogy a polgárok felismerik a gyanús viselkedést, ami lehetővé teszi az időben történő rendőrségi beavatkozást és az elkövetők elfogását. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy tartsák szemmel gyermekeiket, és figyeljék, hol vannak és mit csinálnak a strandon. Adjanak fürdőruhát a gyerekekre, és ha gyanús személyt észlelnek, aki gyerekeket filmez, azonnal értesítsék a rendőrséget a 192-es számon” – mondta az Isztriai Rendőrkapitányság munkatársa.

A Jutarnji List mutatta be a német férfi kamerás karóráját.

Történt hasonló eset Magyarországon is

2022 nyarán a balatonberényi naturista kemping strandján egy középkorú magyar férfi videózott le titokban egy 9 éves kislányt. Miután észrevették, megpróbált elmenekülni, a bizonyítékként szolgáló telefont pedig összetörni, de elfogták. Az elsőfokon eljáró Kaposvári Törvényszék gyermekpornográfia bűntettében mondta ki bűnösnek, amiért 4 év szabadságvesztésre, 5 év közügyektől eltiltásra és foglalkozástól eltiltásra ítélte, de az ítélet ellen a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség súlyosbításért fellebbezett, így az még nem jogerős.