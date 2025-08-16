Csak hűsölni akart egy kicsit, a többiek szeme láttára halt meg

A rendőrségi beszámoló szerint a férfi motoros mozgássérült járművel érkezett a tóhoz a nagy melegben, majd egy úszószivacs (ismert nevén úszónudli) segítségével ment be a vízbe.

A német rendőrség nyomoz a férfi halálának ügyében

A szemtanúk elmondása alapján azonban röviddel a vízbe érkezés után hirtelen előrebukott, és nem jött fel többé a felszínre.

A közelben tartózkodók azonnal cselekedtek: kihúzták a férfit a tóból, és megkezdték az újraélesztést. Sajnos minden erőfeszítés ellenére az idő közben kiérkező orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani – írja a Bild.

Baleset volt a férfi halála

A helyszínre érkező erdingi bűnügyi rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben. Az eddigi vizsgálatok alapján idegenkezűségre utaló nyom nem merült fel, a hatóságok tehát balesetként kezelik az esetet. A Pullinger Weiher egy népszerű mesterséges tó a régióban, München fölött, amely a nyári hónapokban gyakran vonzza a fürdőzni vágyókat – különösen az idősebb korosztály körét.

Sajnos nálunk is szoktak lenni hasonló esetek.