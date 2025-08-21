„Mi a fene vagy? Szóval f..kad van?” - Sokk: nő helyett férfival feküdt le egy férfi

A 21 éves Ciara Watkin előbb üzeneteket váltott egy férfival a közösségi platformon, majd miután valamennyire kiismerték a másikat, együtt töltötték az éjszakát. Az alkalmi kapcsolatnak azonban később nem várt utóélete lett, a hölgy(?), Ciara ugyanis kapcsolatba lépett randipartnerével, hogy felfedjen egy nagy titkot.

Férfival feküdt le egy férif. Fotó: Unsplash

Csak másnap tudta meg, hogy férfival szexelt

Az akkor még gyanútlan férfi előbb arra gondolt, hogy teherbe ejtette Ciarát, ám nem csak az álla, mindene leesett, amikor az egyik üzenetéből kiderült, hogy tulajdonképpen egy férfival feküdt le.

„Transznemű vagyok, sajnálom, hogy nem mondtam el korábban” – írta meg őszintén a „vádlott”. Mire jött a megdöbbentő kérdés: „Mi a fene vagy? Szóval f..kad van?”

A vádlott rövid kapcsolatuk alatt eltitkolta a férfi elől, hogy pénisze van, hangzott el a tárgyaláson az esküdtszék előtt. A férfi persze azt mondta, hogy ha tudta volna, hogy Ciara Watkin transznemű,

nem egyezett volna bele az együttlétbe.

A bíróságon az is kiderült, hogy Watkin a Snapchat-profilján egy női rajzfilmfigura avatarját használta fel, és hogy abban nem volt szó szexualitásról vagy nemi identitásról.

Letartóztatásakor Watkins bevallotta, hogy valóban szexeltek anélkül, hogy elmondta volna neki, hogy férfi, és partnere nagyon felháborodott, amikor kiderült, hogy félrevezették.

A vádlott tagadja a kétrendbeli szexuális zaklatás és egy „behatolással elkövetett” szexuális bántalmazás vádját.