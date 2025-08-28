Hírlevél

Rendkívüli

Teljes pánik Ukrajnában: Oroszország megtámadta Kijevet!

fertőzés

Kitört a pánik: halálos fertőzés terjed a szomszédunkban

Az EHEC-járvány egyre súlyosabb Németország északi régiójában: kilenc gyerek betegedett meg, közülük öt súlyos állapotban van. A szakemberek szerint a fertőzés forrása egyelőre ismeretlen, de akár élelmiszerláncon keresztül is terjedhetett.
Egyre több gyermeket érint az EHEC-fertőzés Németország északi részén, Mecklenburg-Elő-Pomerániában. A rostocki tartományi egészségügyi hivatal (LAGuS) közlése szerint eddig kilenc 1 és 14 év közötti gyermek betegedett meg – köztük egy gyanús eset. Öt beteg olyan családokból származik, amelyek éppen a térségben nyaraltak  - írja a Bild.

fertőzés, PRODUCTION - 22 April 2021, North Rhine-Westphalia, Münster: Prof. Alexander Mellmann, EHEC expert, specialist in microbiology and hygiene at Münster University Hospital, examines samples of various germs cultivated on Petri dishes. Mellmann heads the National Consultant Laboratory for HUS syndrome, the most severe form of the intestinal germ, and maintains one of the world's largest collections of EHEC pathogen strains. On 1 May 2011, the first patient fell ill with bloody diarrhoea. The search for the origin of the germ took months. In the end, fenugreek seeds from Egypt for growing sprouts were considered the trigger. Researchers from Münster decoded the genetic material of the pathogen. What conclusions have the authorities drawn since then? Are there long-term consequences for those affected? (to dpa "Worst Ehec outbreak: What made the intestinal germ so treacherous in 2011") Photo: Guido Kirchner/dpa (Photo by Guido Kirchner / dpa Picture-Alliance via AFP)
Németországi laboratóriumi dolgozó a fertőzést okozó EHEC  baktériummal - Fotó: GUIDO KIRCHNER / DPA

Az első megbetegedéseket Vorpommern-Rügen térségében regisztrálták, majd három újabb fertőzést azonnal észleltek a szomszédos Vorpommern-Greifswald megyében.

Mi az az EHEC és hogyan fertőz? Az EHEC az Enterohemorrágiás Escherichia Coli rövidítése, egy olyan baktériumtörzs, amely normálisan állatok – például szarvasmarhák vagy juhok – belében fordul elő. Emberre általában szennyezett élelmiszeren – például trágyával fertőzött zöldségen – vagy állati ürülékkel szennyezett fürdővizeken keresztül terjed. A fertőzés hányást, hasmenést és hasi panaszokat okoz, de súlyos esetekben életveszélyes szövődményekkel járhat.

Öt gyerek már intenzíven a fertőzés miatt

A legveszélyesebb következmény a hemolitikus urémiás szindróma (HUS), amely vérszegénységet, idegrendszeri tüneteket, veseelégtelenséget és akár halált is okozhat. 

Öt gyermek állapota súlyos, jelenleg intenzív osztályon kezelik őket.

A hatóságok egyelőre nem tudják, hogyan fertőződtek meg a gyerekek. Folyamatban van a forrás felkutatása, vizsgálják az élelmiszer-ellátási láncokat is. Az adatok szerint az idei évben eddig már 134 EHEC-esetet regisztráltak a tartományban, miközben 2024-ben összesen 132, 2023-ban pedig csupán 80 megbetegedést jelentettek.

Nem ez az első eset, hogy Németországban EHEC-járvány van, 2011-ben is gondot okozott ez az országban.

 

