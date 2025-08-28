Kitört a pánik: halálos fertőzés terjed a szomszédunkban

Egyre több gyermeket érint az EHEC-fertőzés Németország északi részén, Mecklenburg-Elő-Pomerániában. A rostocki tartományi egészségügyi hivatal (LAGuS) közlése szerint eddig kilenc 1 és 14 év közötti gyermek betegedett meg – köztük egy gyanús eset. Öt beteg olyan családokból származik, amelyek éppen a térségben nyaraltak - írja a Bild.

Németországi laboratóriumi dolgozó a fertőzést okozó EHEC baktériummal - Fotó: GUIDO KIRCHNER / DPA

Az első megbetegedéseket Vorpommern-Rügen térségében regisztrálták, majd három újabb fertőzést azonnal észleltek a szomszédos Vorpommern-Greifswald megyében.

Öt gyerek már intenzíven a fertőzés miatt

A legveszélyesebb következmény a hemolitikus urémiás szindróma (HUS), amely vérszegénységet, idegrendszeri tüneteket, veseelégtelenséget és akár halált is okozhat.

Öt gyermek állapota súlyos, jelenleg intenzív osztályon kezelik őket.

A hatóságok egyelőre nem tudják, hogyan fertőződtek meg a gyerekek. Folyamatban van a forrás felkutatása, vizsgálják az élelmiszer-ellátási láncokat is. Az adatok szerint az idei évben eddig már 134 EHEC-esetet regisztráltak a tartományban, miközben 2024-ben összesen 132, 2023-ban pedig csupán 80 megbetegedést jelentettek.

Nem ez az első eset, hogy Németországban EHEC-járvány van, 2011-ben is gondot okozott ez az országban.