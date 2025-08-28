Ilyen még nem volt: 1 millió ember követett FlightRadaron egy repülőgépet – de vajon miért?

Aaron Rheins TikToker felhasználó vette észre pár nappal ezelőtt, hogy a járatot 663 000 ember követi a FlightRadaron. Úgy döntött, megosztja ezt a követőivel, mert nem tudta, mi történik, és kik vannak a gépen.

Még sosem követtek ennyien egy gépet a FlightRadaron - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Valami igazán érdekes történik most a FlightRadaron. Ha megnézzük a bal felső sarkokat, a szám csak növekszik. Van egy járatunk, amit jelenleg 663 000 ember követ. Miért van ez? Fogalmam sincs. A FlightRadarnak sem. Azt tweetelték: „Ez a valaha volt legnagyobb érdeklődés egy ATR-72 iránt, és nem, fogalmunk sincs, miért”

– mondta Aaron, majd megosztott néhány érdekes tényt.

„Összehasonlításképpen, Putyin alaszkai járata csak körülbelül 500 ezer követőt ért el, és mi már majdnem 800 000 követőnél tartunk. El fogjuk érni az egymillió követőt ezzel a véletlenszerű ATR manchesteri járattal? Ezeknek botoknak kell lenniük” – tűnődött akkor Aaron, feltételezve, hogy a követők csak botok, mert szerinte esély sincs arra, hogy ilyen sokan kövessenek egy átlagos járatot.

Aztán a számok növekedni kezdtek, és a járatot követők száma elérte az egymilliót - írja az Index.hr.

Különböző találgatások a repülőről

A helyzet sokak figyelmét felkeltette, a videó alatti kommentek tele voltak feltételezésekkel. Egyesek azt állították, hogy a rapper W2S és a Sidemen együttes is a gépen volt, míg mások ugyanúgy meglepődtek a számokon, mint Aaron.

„Azt írja, hogy Guernsey, tehát valószínűleg egy W2S járat”

„Botok. Meglepődnél, mennyi bot van az interneten a valódi emberekhez képest”

„A Sidemen srácai is azon a járaton voltak”

„A Manchester United szurkolói követik, mert egy kisgép, és azt hihették, hogy egy új játékost szállít”

– írták az emberek.

Ki az a W2S?

A W2S Harry Lewis, egy Guernsey-n született brit YouTuber és streamer beceneve és YouTube-neve. Világszerte népszerűvé vált W2S (Wroetoshaw) YouTube-csatornáján keresztül, amelyen kezdetben FIFA-játékmeneteket tartalmazó videókat tett közzé, később pedig különféle kihívásokkal, reakciókkal és humoros klipekkel bővítette a tartalmat.

Leginkább a Sidemen csoport tagjaként ismert, amely brit YouTube-osok közössége, akik közösen rögzítenek játék-, sport- és szórakoztató tartalmakat. Ma a Sidemen az egyik legnézettebb YouTube-csapat az Egyesült Királyságban és azon túl.