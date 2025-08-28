Hírlevél

Rendkívüli

Teljes pánik Ukrajnában: Oroszország megtámadta Kijevet!

repülőgép

Ilyen még nem volt: 1 millió ember követett FlightRadaron egy repülőgépet – de vajon miért?

21 perce
Olvasási idő: 7 perc
Egy Manchesterbe tartó ATR-72-es járatot egymillió ember követett nyomon a FlightRadaron, ezzel ez lett a valaha volt legtöbbet követett járat. Még a FlightRadar sem tudja, miért volt olyan népszerű.
repülőgépflightradarATR-72

Aaron Rheins TikToker felhasználó vette észre pár nappal ezelőtt, hogy a járatot 663 000 ember követi a FlightRadaron. Úgy döntött, megosztja ezt a követőivel, mert nem tudta, mi történik, és kik vannak a gépen.

ATR-72, repülőgép, illusztráció, FlightRadar
Még sosem követtek ennyien egy gépet a FlightRadaron - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Valami igazán érdekes történik most a FlightRadaron. Ha megnézzük a bal felső sarkokat, a szám csak növekszik. Van egy járatunk, amit jelenleg 663 000 ember követ. Miért van ez? Fogalmam sincs. A FlightRadarnak sem. Azt tweetelték: „Ez a valaha volt legnagyobb érdeklődés egy ATR-72 iránt, és nem, fogalmunk sincs, miért”

– mondta Aaron, majd megosztott néhány érdekes tényt.

„Összehasonlításképpen, Putyin alaszkai járata csak körülbelül 500 ezer követőt ért el, és mi már majdnem 800 000 követőnél tartunk. El fogjuk érni az egymillió követőt ezzel a véletlenszerű ATR manchesteri járattal? Ezeknek botoknak kell lenniük” – tűnődött akkor Aaron, feltételezve, hogy a követők csak botok, mert szerinte esély sincs arra, hogy ilyen sokan kövessenek egy átlagos járatot.

Aztán a számok növekedni kezdtek, és a járatot követők száma elérte az egymilliót - írja az Index.hr.

Különböző találgatások a repülőről

A helyzet sokak figyelmét felkeltette, a videó alatti kommentek tele voltak feltételezésekkel. Egyesek azt állították, hogy a rapper W2S és a Sidemen együttes is a gépen volt, míg mások ugyanúgy meglepődtek a számokon, mint Aaron.

  • „Azt írja, hogy Guernsey, tehát valószínűleg egy W2S járat”
  • „Botok. Meglepődnél, mennyi bot van az interneten a valódi emberekhez képest”
  • „A Sidemen srácai is azon a járaton voltak”
  • „A Manchester United szurkolói követik, mert egy kisgép, és azt hihették, hogy egy új játékost szállít”

– írták az emberek.

Ki az a W2S?

A W2S Harry Lewis, egy Guernsey-n született brit YouTuber és streamer beceneve és YouTube-neve. Világszerte népszerűvé vált W2S (Wroetoshaw) YouTube-csatornáján keresztül, amelyen kezdetben FIFA-játékmeneteket tartalmazó videókat tett közzé, később pedig különféle kihívásokkal, reakciókkal és humoros klipekkel bővítette a tartalmat.

Leginkább a Sidemen csoport tagjaként ismert, amely brit YouTube-osok közössége, akik közösen rögzítenek játék-, sport- és szórakoztató tartalmakat. Ma a Sidemen az egyik legnézettebb YouTube-csapat az Egyesült Királyságban és azon túl.

1,337 millió követő a FlightRadaron

Másnap Aaron ismét a TikTokon próbálta elmagyarázni, miért van ennyi követője a járatnak.

Egy nap telt el azóta, hogy megdőlt a FlightRadar rekordja, és az ATR elérte az egymillió egyidejű követőt. A videó megjelenése után ez a szám tovább nőtt. A videó alatt elérte az egymilliót, de a legmagasabb, amit látni lehetett, 1,337 millió ember volt. Lehet, hogy egy kicsit túllépte ezt, de nem sokkal több

– mondta Aaron.

@aaronrheins Why did this Flight have 1.3 MILLION Trackers? #flightradar #aviation #news ♬ original sound - Aaron Rheins

„A legvalószínűbb magyarázat a botting. Ez nem csak egy vélemény, mert szó szerint abban a pillanatban, hogy a gép leszállt, a szám négy-ötezerre csökkent. Ezek valódi emberek voltak, akik azon tűnődtek, hogy 'miért ez az első?', és ezért követték. Tehát az igazi követők azok, akik a leszállás után követték a járatot, a többiek pedig egymillió vagy még több, csak botok voltak. Természetesen nem tudjuk 100 százalékig, de nehéz más magyarázatot találni” – zárta gondolatait a tiktoker.

 

