Japán étkezési bölcsesség segíthet a fogyásban, csak egyetlen szabályt kell betartani

A „Hara hachi bu” a számos japán bölcsesség egyike. A lényege: „Egyél, amíg 80 százalékig tele nem leszel.” A mögötte rejlő elképzelés az, hogy bölcs dolog abbahagyni az étkezést, mielőtt a teltségérzet bekövetkezne. Ez nem számít „igazi éhezésnek”, hanem inkább egy felhívásnak, hogy hagyjunk egy kis helyet a gyomrunkban. De nem is a szó hagyományos értelmében vett fogyókúra, mégis fogyáshoz vezet.

A rizst és a zsíros halat sem kell teljesen elhagyni, így is elérhető a fogyás

Fotó: Free-Photos / Pixabay

Milyen bizonyítékok támasztják alá a "Hara hachi bu" elvét a fogyás és az egészség tekintetében?

Valójában nincs tudományos bizonyíték a módszer mögött, ezért senki sem tudja biztosan megmondani, hogy a "Hara hachi bu" pozitív hatással lesz-e a fogyásra és az egészségre. De mindenképpen megéri megpróbálni – mert lehet, hogy fogysz és egészségesebbnek érzed magad, egyszerűen azért, mert kevesebbet, tudatosabban és ezáltal jobban eszel, mint korábban. Ráadásul akár a testednek is szívességet tehetsz. Ha megállsz és leteszed az evőeszközöket, mielőtt "szétrobbanna a gyomrod", tehermentesíted az emésztőrendszeredet, és megakadályozod, hogy több kalóriát fogyassz, mint amennyire szükséged van. Így észrevétlenül kontrollálni tudod a testsúlyodat és valószínűleg javítod az egészségedet.

A gyakorlat a stresszes mindennapokban

A megérzéseidre hallgass, ne a tányérodra! Étkezz intuitív módon! Figyelj a fizikai, biológiai éhségedre! Amikor érzed a teltségérzet első jeleit, tedd le a villát! Egyél lassabban és rágj tudatosan! Ez segít az agyadnak a jóllakottság jelzésének vételében. Tervezz tudatos étkezési időket, még ha rövidek is! Ne tarts nassolnivalót az asztalodnál!

A tudatos étkezés az az „érzelmi szupererő”, amely lehetővé teszi a „hara hachi bu”-t. Ha úgy eszel, mint egy porszívó, esélyed sincs jóllakottnak érezni magad. A tudatos étkezés azt jelenti, hogy tudatosan szánod rá az időt, minden érzékszerveddel érzékeled az étkezést, és minden falatot kiélvezel. Ezt úgy gyakorolhatod, hogy teljes mértékben az ételre koncentrálsz: kóstold meg a fűszereket, érezd az állagát, szagold az aromákat. Ideális esetben se mobiltelefon, se tévé – csak te és az ételed