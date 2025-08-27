Zarándokutat temetett maga alá a föld, rengetegen meghaltak

Hírlevél

Leomló hegyoldal temetett maga alá több tucat embert Indiában, a dzsammui Vaisno Devi szentély közelében. A mentőegységek éjjel-nappal keresik a földcsuszamlás túlélőit, de még több embert eltűntként tartanak számon.
IndiaDzsammu és Kasmírföldcsuszamláshalálos áldozatDzsammu

Egy heves esőzések okozta földcsuszamlásban több mint harmincan vesztették életüket India északi részén, Dzsammuban – közölték szerdán a helyi hatóságok. 

India, földcsuszamlás, halálos áldozat, augusztus 27. 2025
A Nemzeti Katasztrófaelhárítási Erő (NDRF) személyzete járőrözik a Jhelum folyón, miután a vízszint emelkedett a 2025. augusztus 27-i heves esőzések miatt Srinagarban. A heves esőzések súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak a Himalája régióban, Dzsammu és Kasmírban, legalább 30 ember életét követelve. (Fotó: Tauseef MUSTAFA / AFP)
Fotó: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Leomlott és egy zarándokútra zúdult a hegyoldal egy híres zarándokhely, a Vaisno Devi szentély közelében, a földcsuszamlás legkevesebb 34 halálos áldozatot követelt az ANI indiai hírügynökség szerdai jelentése szerint, mintegy húsz embert kórházba szállítottak. 

Még keresik a földcsuszamlás lehetséges túlélőit

A mentőegységek szerdán eltűntek után kutattak a zarándokútra zúdult kövek, sziklák és sár között. Az Észak-India egyik legnépszerűbb zarándokhelyére vezetőt utat lezárták a szerencsétlenség miatt.  

Három ember megáradt folyókban vesztette életét alacsonyabban fekvő térségekben. 

A himalájai régióban, a kasmíri Kistvarban a felhőszakadások okozta természeti katasztrófában a múlt héten hatvanan haltak meg, és mintegy kétszázan eltűntek. A közeli Dzsammuban az Indiai Meteorológiai Hivatal közlése szerint kedden 368 milliméter csapadék hullott. Az előrejelzés szerint a hegyvidéki Ladakh régióban, Himácsal Pradesben, Dzsammuban és Kasmírban további erős viharokra és heves esőzésre kell számítani. 

Dzsammu, Himácsal Prades és Pandzsáb államok számos részén elrendelték az iskolák zárva tartását. A hatóságok igyekeznek helyreállítani a telekommunikációs szolgáltatásokat - mondta el Omar Abdullah, Dzsammu és Kasmír főminisztere. 

Dzsitendra Szingh indiai tudományos és technológiai miniszter az X közösségi platformon számolt be arról, hogy folyamatosan dolgoznak az áramszolgáltatás, a vízellátás és a mobilszolgáltatások helyreállításán. Szingh arról is írt, hogy szerdán reggel a Madhopur-híd is súlyos károkat szenvedett az áradás miatt.  

A televízióban lejátszott felvételeken látható, hogy járművek esnek le az összeomlott hídról.  

A Dzsammut India többi részével összekötő főútvonalak közül is megrongálódott néhány.  

A szomszédos Pakisztán Pandzsáb tartományában az áradások miatt mintegy 150 ezer embert telepítettek ki az elmúlt hetekben. Június vége óta mintegy 800-an vesztették életüket Pakisztánban az áradások következtében. 

 

