Földcsuszamlás okozott hatalmas krátert, megbénította a forgalmat

Az E6-os autópálya mindkét sávja és a párhuzamosan futó vasúti sínek szombat reggel egy hatalmas földlyukba süllyedtek. A rendőrség szerint egy dán munkás, aki a baleset óta eltűnt, valószínűleg meghalt. Egy másik személy autójával a út alatti tóba sodródott, de megmentették. A rendőrség és a tűzoltóság három házat evakuált – az egyik túl közel volt a kráterhez, a másik kettőhöz pedig túl veszélyes volt a megközelítés − írja a német Bild a földcsuszamlás kapcsán.

Földcsuszamlás okozott hatalmas krátert Norvégiában is, a német Bild beszámolója szerint a rendőrség az autósok dascam felvételeit várja

Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

Egy szemtanú, Mats André Aftreth teherautósofőr a norvég TV2 csatornának elmondta: „Egy autó mögött haladtam, amikor megláttam a földcsuszamlást. Hirtelen minden összeomlott, és az előttem haladó autó eltűnt.” Teljes fékezést hajtott végre, és vissza kellett tolatnia. „Amíg tolatottam, a szélén tovább omlott a talaj. Csak pár méter volt.”

A vasútvonal mentén egy építkezés volt folyamatban a talaj stabilizálása érdekében, számolt be a TV2. Az illetékes állami vállalat az NRK csatornának nyilatkozta, hogy még túl korai lenne azt mondani, hogy a földcsuszamlást az építkezés okozta-e. A régió azonban puha talajjal, részben instabil földréteggel is küzd. A rendőrség reméli, hogy az autósok a balesetről és az azt megelőző percekről készült dashcam-felvételekkel segíthetnek.

Knut Opheim, a környék lakója: „Az egész tragikus, mert már egyszer megtörtént – pár száz méterrel arrébb – 1962-ben. Akkor az egész vasútvonal összeomlott, az egész terület megsemmisült, a síneket újra kellett fektetni.”

A baleset helyszíne körülbelül 40 kilométerre északra fekszik Trondheim városától, Levanger település közelében.